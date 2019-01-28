Технологический прогресс Китая разрушает мировую гегемонию США

Несколько дней назад представители китайского руководства заявили, что новая гиперзвуковая ракета DF-17 может потопить авианосцы ВМС США. Это заявление появилось в нескольких СМИ, контролируемых Коммунистической партией Китая спустя несколько часов после того, как военные корабли США и Великобритании прошли через Южно-Китайское море.

Американские эксперты признают, что у Китая почти наверняка есть такие ракеты, однако остается открытым вопрос о том, может ли Китай найти достаточно ресурсов, чтобы найти авианосец в море и потопить его.

Вообще, тема технологического развития КНР, в том числе и в военной сфере, остается очень серьезной проблемой для Пентагона. Более того, многие высокопоставленные чиновники в США полагают, что Китай имеет все шансы стать первым в мире в этом отношении.

Представители Пентагона и Силиконовой долины недавно провели специальную встречу, на которой говорили о стратегии, которая позволила бы США удержать Китай от доминирования в сфере военных технологий.

Как было сказано во время дискуссии, Китай хочет изменить мировой порядок, чтобы он соответствовать представлениям КНР о том, как мир должен выглядеть. США, которые подстроили мир под себя, традиционно полагают, что это недопустимо, что неудивительно, так как США не желают прощаться со своим мировым господством и любые подобные поползновения считают угрозой, исходящей от авторитарных режимов.

Как отметили участники встречи, руководство Китая может диктовать научным сообществам, занимающимся исследованиями и разработками, а также промышленности, что необходимо разрабатывать в военных целях. Такая тактика позволила Китаю запустить несколько масштабных военных проектов, которые объединили правительство, бизнес и академические круги для достижения значительного прогресса в конкретной технологии или отрасли промышленности.

Искусственный интеллект, который уже стал основной областью конкуренции между США и Китаем, служит ярким примером того, что поставлено на карту. Джош Маркузе, исполнительный директор Совета по оборонным инновациям Пентагона, полагает, что Китай станет лидером в области использования искусственного интеллекта в военной сфере, возможно, в сотрудничестве с Россией. "Они собираются экспортировать это по всему миру в другие режимы, которые не уважают права человека и гражданские свободы. Они найдут способ это сделать, и это уже серьезно беспокоит нас," - отметил Маркузе. Чиновник также полагает, что Китай может переманить на свою сторону самых востребованных ученых, работающих в области технологий искусственного интеллекта.

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