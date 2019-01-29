Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?

Украинскую журналистку Елену Бойко Россия выдала на расправу хунте. Почему суд и силовые структуры, проигнорировав международные и российские законы, элементарные права человека и просто человечность, обращения омбудсмена, депутатов, СМИ и все остальное, выдали известную антифашистку на расправу укронацистам? Что происходит в России? Куда мы катимся? Или уже скатились? Об этом в видеоэфире Pravda. Ru рассуждала председатель Союза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

— Вы сказали, что абсолютно все силовые структуры, которые были задействованы в этом деле, проигнорировали международные обязательства и российские законы, всякие права человека, обращения омбудсмена, депутатов, СМИ и все остальное. С чем связано такое беспрецедентное наплевательство?… Или предательство?

— Я, например, не верю, что Федеральная служба безопасности сотрудничает со Службой безопасности Украины. Хотя бы потому что СБУ — это стопроцентно подразделение американских спецслужб. То есть это полностью подконтрольная прослушка.

— Откуда же такой трогательный симбиоз в таких делах?

— По всей вероятности, здесь у силовых структур были какие-то подозрения или основания считать, что пребывание Елены Бойко нежелательно на территории Российской Федерации. Но разве ФСБ не ошибается? Бывает, что очень даже ошибается. Я приведу два примера, когда их ошибки были фактически признаны.

Так, известного общественного деятеля из Донбасса Татьяну Мармазову, которую называют матерью донецкого сепаратизма или Донецкой республики, не просто обвинили в том, что она нарушила миграционное законодательство, но и объявили, что ее пребывание на территории Российской Федерации представляет опасность, что якобы она пересекала границу, ездила на Украину.

Она доказывает, что этого не было. Она просто не могла ездить на Украину. Но где-то в базах данных есть отметки, что она ездила туда. Но потом все-таки поняли, что где-то какой-то мелкий чиновник в этой службе из каких-то своих личных соображений или каких-то претензий поставила галочку. И все! Но потребовалось огромное количество усилий на всех уровнях, вплоть до Госдумы. И что? Ничего! Потом просто эти претензии к ней были сняты.

Есть еще один наглядный пример — ополченец Венедиктов из Челябинской области. Это областное управление ФСБ вынесло решение, что он нежелательная персона на территории Российской Федерации. На основании чего? На основании того, что он занимался террористической деятельностью на территории Донбасса, поскольку участвовал в ополчении!

И можете себе представить, на этом основании его лишили временного убежища и, соответственно, его должны были депортировать. То есть это областное управление ФСБ вынесло такое решение…

— Какой-то театр абсурда…

— Но апелляционный суд Венедиктов выиграл. И потом официально было признано: ФСБ к нему претензий больше не имеет. То есть они признали, что ошиблись в этом случае. И все. Но потом уже МВД его лишило временного убежища. Сейчас он борется с МВД.

Если эти ошибки существуют, то вполне возможно, что и в отношении Бойко тоже какая-то ошибка.

А если это не ошибка, то тогда пусть они озвучат, какие есть конкретно к ней претензии. Нельзя же просто за нарушение миграционного режима выдавать человека режиму, с которым он боролся. Если какие-то претензии есть к Бойко, озвучьте их, предъявите какие-то документы, хотя бы просто произнесите это.

Одновременно с высылкой Бойко, 16 января этого года, был выслан человек за то, что он вел шпионскую деятельность в Крыму и передавал сведения Украине. Понятное дело, для этого и существуют службы безопасности, которые должны охранять безопасность Российской Федерации.

Он был выдворен на основании того, что он нежелательная фигура для пребывания на территории Российской Федерации. Никаких возмущений это не вызвало. Но он был тоже просто выслан. И его там, возможно, наградят. А что там сделают с Еленой?…

Ведь международное право тоже действует в России, а оно запрещает выдавать людей, если им в таком случае грозит опасность. Недопустима депортация политических эмигрантов на территорию Украины, в которой они будут преследоваться, независимо от того, какой у них характер, какая внешность и какая манера поведения.

А некоторые теперь пытаются еще и сделать как раз такой упор на личность. Эти попытки упрекнуть человека, которого отдали на несправедливое судилище, в том, что он не такой, как кому-то хотелось бы, — это, на самом деле, попытки снизить накал страстей, справедливого возмущения такими бесчеловечными действиями тех, кто фактически подыграл фашистскому режиму, борющемуся против России.

— Есть ли надежда на улучшение ситуации, или так и будет продолжаться?

— Конечно, хочется рассчитывать на то, что, во-первых, российские власти действительно осознают проблему с миграционным законодательством. В России оно ужасно, жестоко и репрессивно.

— Казус с Бойко, на ваш взгляд, как-то сподвигнет наше законодательство совершенствоваться?

— Я думаю, что этот информационный взрыв заставит задуматься людей, которые занимаются миграцией. По поводу Бойко не нужно было придумывать никаких законов новых. Нужно было просто Верховному Суду разъяснить, что в отношении украинских мигрантов недопустима процедура депортации и выдворения в соответствии с международными конвенциями, которые Россия ратифицировала.

Нужно разъяснить органам МВД, что приговаривать людей к депортациям на территории даже ДНР, ЛНР недопустимо. И если будет принято политическое решение, тогда будут сделаны и административные шаги — разъяснения, регламенты. И вообще, нужно, я уверена, создавать управление по приему и репатриации, а не миграционное, у которого такая негативная коннотация: зачем нам эти мигранты, мы их выгоним вон.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: Украинская националистическая организация С14. Источник фото: www. facebook. com/c14news

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