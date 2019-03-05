Ртутные ножи - правда или вымысел?

Уже не одно десятилетие в народе ходит довольно распространенная история о ртутных метательных ножах. Если кратко, то речь идет о мифических ножах, которые выпускали немцы во время Второй Мировой войны, а затем производили в СССР, начиная с пятидесятых годов. В сети масса рассказов об этом легендарном ноже. Но если копнуть поглубже, возникают вопросы. И вот тут и начинается интересное приключение. Как только начинаешь связываться с владельцем такого ножа, он сразу заявляет, что его уже нет. А если связаться с тем, кто его видел, он сразу ссылается на плохую память и получить информацию становится невозможно.

Можно твердо заявить, что все, кто его видел или держал в руках, не дадут никакой полезной информации или просто прекратят общение. Все, что можно будет узнать, что это секретное супероружие. Выглядит по рассказам этот нож как финка или штык нож, где в лезвии находится канал с ртутью. Именно эта ртуть позволяет ножу поразить цель из любого положения. Как не кидай этот волшебный нож, он всегда попадает лезвием в цель.

Если разобраться в этом вопросе, то станет абсолютно понятно, что такого понятия как ртутный нож не существует в природе. Если пообщаться с членом какого-то спец подразделения и спросить его о метании ножа, то, скорее всего, он просто рассмеется. Метание ножа дело очень неблагодарное. Можно просто выбросить нужное оружие, но даже попав в цель, практически невозможно сразу вывести человека из строя. Все то, что мы видим в кино, это плод воображения режиссера и не имеет ничего общего с боевым применением ножа.

Чтобы нож стал метательным, он, в первую очередь, должен быть очень прочным. Для попадания в цель не поможет никакая ртуть. Только сила и умение. Создать такой метательный нож с ртутным наполнением невероятно трудная задача. Более того, такой нож не будет достаточно прочным, а значит если промахнуться, то нож просто согнется или поломается. Тем более, что ртуть очень вредна.

Конечно, этот миф не родился на пустом месте. Иногда подводные охотники утяжеляют гарпуны ртутью. Получалось своеобразное колющее оружие, которое, попадая в цель, получало дополнительный толчок содержащейся в гарпуне ртутью. Это конечно увеличивало силу, но попади таким гарпуном в камень и его можно выбрасывать. Тем более, гарпун не вертится, а летит прямо.

Увы, но легенда остается легендой. Возможно, мальчишки будут передавать ее вновь из уст в уста. Но, проверив все факты, можно смело заявить, что ртутных ножей не существовало, а метательное оружие не очень жалуется спецслужбами. Даже сегодня любимым оружием спецназа в ближнем бою считается саперная лопатка. Именно она способна нанести сокрушительный урон противнику, если человек имеет подготовку по метанию этого предмета.

Фото: соцсети

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