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Автор Дмитрий Судаков

Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США

Силовые структуры » Министерство обороны

Два российских военных самолета вызвали панику в США, когда как минимум одно информационное агентство сообщило о том, что ядерные бомбардировщики России "вошли в американское воздушное пространство". Американские и канадские силы предприняли необычный шаг для прояснения ситуации, заверив общественность через социальные сети, что российские бомбардировщики не покидали международное воздушное пространство.

Два бомбардировщика Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) находились на учебной миссии и залетели в опознавательную зону ПВО Канады где-то над Арктикой. Там они были перехвачены самолетами ВВС Канады CF-18 Hornet, которые затем передали их истребителям ВВС США F-22 Raptor, которые вылетели с базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Опознавательные зоны противовоздушной обороны являются частью международного воздушного пространства, которые страны используют для защиты своего территориального воздушного пространства. Такие зоны были созданы США во время холодной войны, и сегодня они позволяют странам заблаговременно изучить воздушные суда, входящие в их национальное воздушное пространство. Площадь такой зоны обычно составляет около двухсот миль.

США имеют опознавательные зоны ПВО на западном и восточном побережьях, а также вдоль Мексиканского залива. У Канады таких зон две. Арктическая опознавательная зона ПВО Канады, в которую вошли российские самолеты, была недавно расширена и теперь включает в себя ранее исключенную арктическую территорию. Согласно Федеральному управлению авиации США, все самолеты, входящие в американские опознавательные зоны ПВО, как отечественные, так и иностранные, должны подать, активировать и закрыть план полета с помощью соответствующего авиационного средства. Иностранные гражданские воздушные суда должны предоставить отчет о своем местоположении не менее чем за один час до проникновения в опознавательную зону ПВО.

В международной практике нет общепризнанных правил в отношении зон опознавания ПВО, и каждая страна применяет их по-своему. Ни одна страна не считает их частью своего воздушного пространства, и если иностранный военный самолет входит в такую зону, то его обычно перехватывают местные истребители, но всегда впоследствии оставляют "гостя" в покое.

Тем не менее, по крайней мере, одно крупное американское информационное издание сообщило, что российские бомбардировщики "вошли в американское воздушное пространство". Если это было действительно так, то это означало бы, что российские бомбардировщики вторглись в воздушное пространство США или Канады на расстояние в 12 морских миль. В действительности бомбардировщики были, вероятно, в ста или более миль от территории Канады.

Бомбардировщик Ту-160 является тяжелым стратегическим бомбардировщиком дальней авиации. Самолет был разработан в Советском Союзе во время холодной войны и все еще используется ВВС России. Бомбардировщик, напоминающий американский B-1 Lancer, наносил авиаудары по позициям террористов в Сирии. Самолет может нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Ту-160 имеет очень большую дальность полета, что позволяет ему совершать беспосадочные полеты вдоль территории США и Канады на регулярной основе. Для США и Канады такой бомбардировщик может представлять очень серьезную угрозу, если он появится на расстоянии 12 морских миль от территории Северной Америки.

Североамериканское командование противовоздушной обороны опубликовало в Twitter следующее сообщение: "26 января 2019 года E-3 AWACS, два истребителя F-22, два истребителя CF-18 NORAD идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые зашли в канадскую зону опознавания ПВО. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не вошли в суверенную территорию".

В полете российских бомбардировщиков не было ничего необычного. Полеты российских бомбардировщиков обычно выполняются вблизи воздушного пространства Канады и США по той простой причине, что планета Земля круглая, а огромные размеры США и Канады и их близость к России означает, что самолеты типа Ту-160, улетая на север или на восток от России, летят по направлению к Северной Америке.

Фото: mil.ru

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Темы ПВО Ту-160 дальняя авиация бомбардировщики стратегическая авиация воздушное пространство
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