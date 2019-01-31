Россия разминирует Лаос

Россия всегда оказывала военную поддержку Лаосу. В наши дни российские военные чистят страну от американских авиабомб. Во время Вьетнамской войны на "жемчужину Меконга" обрушился град американских боеприпасов. Сегодня в джунглях — полмиллиона взрывных подарков США.

Всем видам войны Штаты всегда предпочитали ковровые бомбардировки. Именно так англо-саксонская цивилизация расправилась с немецким Дрезденом, где ничего, кроме музеев и госпиталей, в принципе не было. Так же себя вели бравые заокеанские вояки и в Юго-Восточной Азии. За восемь лет, по словам бывшего президента США Барака Обамы, на фактически беззащитный Лаос пролился настоящий "дождь из бомб".

Американские летающие крепости В-52 громили страну прицельно. Им надо было пресечь поставки оружия вьетнамским партизанам по так называемой "тропе Хошимина". Но, помимо всего прочего, бомбардировщики, боявшиеся вьетнамских ПВО, предпочитали открывать бомболюки над незащищенной территорией, а потом с чистым сердцем лететь в Таиланд. Где их ждали на базе Утапао с отчетом о боевых вылетах. Всего было сделано более полумиллиона полетов над "страной миллиона слонов" и сброшено от одного до двух миллионов кассетных бомб.

Наиболее распространенный тип американских "адских машинок" тех лет — BLU-26B, BLU-36B, BLU-59B и BLU-63B. Многие боевые устройства времен Второй мировой имели взрыватели замедленного действия, которые ставятся на боевой взвод при скорости вращения изделия порядка 2400 оборотов в минуту. Далее при ударе о землю должен происходить взрыв. Но в ряде случаев он так и не происходил.

В результате, авиабомбы, почему-то прозванные в местном народе "Гуава", рассеивали ровным ковром тысячи мелких шариков веселых цветов, буквально устилавших поля и леса Лаоса. Яркие насыщенные цвета привлекали маленьких детей. Нередко предметы содержали белый фосфор, прожигающий насквозь любую плоть.

Но и просто от взрывов оболочки запрещенных Женевской конвенцией кластерных бомб пострадали около 50 тысяч человек, из которых большая часть — любопытные до всего нового и необычного несовершеннолетние. 21 тысяча из них осталась жить с тяжкими увечьями. Именно для них в столице современного Лаоса Вьентьяне создан специальный реабилитационный центр.

Еще и сегодня три четверти провинций страны (десять из восемнадцати!) только ждут полного разминирования. Посевные площади во многих из них пустуют, так как люди боятся заниматься здесь сельским хозяйством.

Американцы так и не ответили за страшный ущерб, нанесенный Лаосу. Правда, Обама заявил о переводе 90 миллионов долларов для помощи пострадавшим. А вот Россия в конце 2018 года прислала сюда саперов, работающих в районе Кхамкет провинции Боликхамсай.

Россияне уже разминировали около 11 гектаров площадей. Причем это только начало. Наши военнослужащие продолжат гуманитарную миссию до марта текущего 2019 года. Многие из них приняли ранее свое боевое крещение в Сирии. Например, они участвовали в очистке от боеприпасов противника (неразорвавшихся мин, снарядов и ракет) развалин древней Пальмиры.

Лаосцы безмерно благодарны им, а также Китаю и Вьетнаму, оказывающим посильную помощь людям, умирающим несколько десятилетий подряд от американских мин, таящихся в земле "страны миллиона слонов".

Источник фото: function.mil.ru

Читайте также:

Лаос отдал России Т-34 в благодарность за "Белых орлов…"

Тайна Долины кувшинов в Лаосе

Беднейшие регионы Лаоса развивают "военный туризм"