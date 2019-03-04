Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По информации от главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, артиллерийское оружие, принадлежащее США, обладает способностью открывать огонь на расстояние больше 1,5 тыс. километров, что является грубым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Сенатор сообщил, что неисполнение американской стороной большинства условий международного права и договоров, где США являются участниками, переросло в привычное поведение. На днях появилась информация, что в Вашингтоне обсуждается вопрос по созданию артиллерийского орудия, идущего вразрез нормам, прописанным в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Бондарев подчеркнул, что на текущий момент договор продолжает действовать, так как США по факту оттуда еще не вышли, а значит, перечень нарушений (которых, как показал последний подсчет, насчитывается около сотни) пополнится новыми пунктами.
К высказываниям чиновника присоединился и главный редактор издания «Национальная оборона», который поведал, что американская «суперпушка» по сути дела является ракетным вооружением. По его словам, речь идет, скорее всего, о какой-то пусковой установке и ракетной системе. По сути, артиллерийский снаряд не сможет пролететь дистанцию в 1,6 тыс. километров, так как это почти нереально.
Напомним, ДРСМД был подписан СССР и Америкой еще зимой 1987 года, когда его окрестили одним из главных символов окончания холодной войны. Исходя из условий соглашения, обе стороны не могли разрабатывать, проводить опыты и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, страны обязались уничтожить соответствующие установочные пункты, ответственные за запуск ракет.
Кремль и Белый дом уже не раз высказывали друг другу обвинения в нарушении условий договора. Власти нашей страны, учитывая обвинения, несколько раз поясняли, что Москва действует строго по обязательствам договора. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ имеет ряд важных вопросов к властям Америки по поводу выполнения условий соглашения. Не исключением является и текущий случай, который раскрылся в январе этого года, когда военнослужащие американской армии поделились информацией о создании артиллерийского орудия, обладающего способностью с расстояния в 1,6 тыс. километров уничтожать китайские плавательные средства передвижения в Южно-Китайском море.
Фото: zakon.kz
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