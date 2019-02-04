"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны

Сегодня человечество снова стоит перед возможностью исчезновения, причем, даже не по причине политического кризиса, а в результате банальной технической ошибки. Новая гонка вооружений окончательно стала реальностью после разрыва договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия.

Первыми из него вышли Соединенные Штаты Америки, так что у России просто не оставалось выбора. Этим американцы нанесли последний удар по ослабевшей системе сдерживания ядерной угрозы, которая существовала в мире до сих пор.

Противостояние между Россией и США всегда имело вполне реальные шансы на переход в "горячую" фазу, хотя все осознают, что в ядерной войне победителей быть не может.

В свое время Карибский кризис поставил мир на грань апокалипсиса, и причиной тому стало размещение американских ракет среднего радиуса действия (до 2400 км) "Юпитер" в Турции. В ответ СССР отправил на Кубу собственные ракеты класса Р-12 (до 2000 км) и Р-14, с вдвое большей дальностью полета. Но в процессе противостояния имели место другие малоизвестные эпизоды, повлиявшие на ситуацию.

К примеру, военные суда США во главе с авианосцем "Рэндольф" совершили 27 октября 1962 года вблизи берегов Кубы нападение на советскую подводную лодку Б-59, имевшую на борту ядерное оружие и находившуюся там в рамках секретной операции "Анадырь". Американские летчики обстреляли лодку, а потом и атаковали глубинными бомбами.

В ответ они могли получить торпеду с ядерным зарядом — все уже было готово к пуску, но капитан второго ранга Василий Архипов команду отменил. Стороны ограничились взаимными упреками в провокациях…

Второй случай был озвучен отставным офицером американских ВВС, которому коллега Уильям Бассет рассказал о том, что 28 октября 1962 года на четыре из расположенных на японской Окинаве ракетных баз США поступила команда о запуске ядерных ракет. Степень готовности армии обозначалась DEFCON 2, означавшей грань атомной войны.

Бассет удивился, что ударить планировалось только по Владивостоку, а остальные цели лежали за пределами СССР. Планировалось стереть с лица земли столицы Китая, Вьетнама и Северной Кореи. Офицер, по рассекреченным сведениям, приостановил уже готовившийся запуск и даже приказал стрелять в любого, кто попытается "нажать на кнопку". В итоге запуск отменили. Что характерно, командование ВВС США не комментирует данный факт, но и не отрицает его.

Стоит добавить, что в Национальном центре управления Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки, с 1960 по 1980 год как минимум, шесть раз фиксировались старты Третьей мировой войны. Это позже объяснялось ошибками аппаратуры системы обнаружения, принимавшей за "русский удар" радиосигналы, радиацию и сбои в программном обеспечении. Причем, каждый раз система получала вывод, не подтвержденный данными.

СССР тоже попадал в странные ситуации. В 1983 спутниковая система обнаружения сообщила о пуске с территории США нескольких баллистических ракет. Оказалось, что высокочувствительные датчики обнаружения спутника ввело в заблуждение Солнце, отразившееся от облаков в верхних слоях атмосферы Земли. Это, кстати, после рассекречивания стало сенсацией, а офицер Петров (недавно скончавшийся от старости) оказался известен на весь мир как "тот, который не нажал".

В том же году НАТО провело учения "Опытный лучник", отыгрывая разные степени готовности вплоть до DEFCON 1, означающую "ядерная война неизбежна". Альянс демонстративно начал использование сверхсложных шифров, в лидеров государств отправил в бункеры. Учения были до того правдоподобными, что в Москве все это приняли за начало войны.

СССР моментально отправил в Польшу и Восточную Германию бомбардировщики с ядерным оружием на борту, а вооруженные силы СССР и стран Варшавского договора были приведены в состояние полной боевой готовности. США пришлось оправдываться буквально на ходу — Рейган убеждал весь мир, что у США и НАТО "ничего такого и в мыслях не было".

Так что ситуации похлеще были и раньше. Пока войны удавалось избежать, но США первыми начали процесс демонтажа архитектуры мировой безопасности, в одностороннем порядке выйдя в 2001 году из Договора об ограничении ПРО. Выход из договора ДРСМД — очередной удар по доверию сторон.