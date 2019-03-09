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Автор Александр Толмачев

Летчики Британии на Советском севере

Силовые структуры » Министерство обороны

Говоря о летчиках-союзниках в период Второй мировой, упоминают в первую очередь французский полк "Нормандия-Неман", однако не меньшего внимания заслуживают и летчики Великобритании.

Летчики Британии на Советском севере. 400147.jpeg

Например, одной из первых операций Королевских Военно-воздушных сил в Советском союзе была "Force Benedict", которая продолжалась около шести недель, а по ее итогам шесть иностранных летчиков получили высшую награду Советского Союза — орден Ленина. Таким образом, шесть счастливчиков стали единственными британцами, получившими столь высокую награду.

Тем не менее, история британских ВВС в СССР изучена недостаточно хорошо. В Британии этому аспекту вообще ныне не уделяют внимания, сообщает высокопоставленный чиновник Британского посольства в столице Фил Уилкинсон. Однако несколько участников тех событий опубликовали книги, где описали свои приключения в ходе операции "Force Benedict". В первую очередь называем имена таких летчиков, как Хьюберт Гриффит, Джон Голли, Фредди Крю и Эрика Картера.

Опираясь на литературные данные, можно прийти к выводу, что представители военно-воздушных сил Советского Союза оказались весьма дружелюбными, охотно шли на контакт с иностранцами и много шутили. С другой стороны, рассказывается также о различиях в способах ведения войны у двух стран.

Справедливости ради, стоит заметить, что первая совместная операция планировалась впопыхах, а отношения между державами оставляли на тот момент желать лучшего.

Но все же 22 июня Уинстон Черчилль выступил с речью, где пообещал оказывать всяческую поддержку СССР после вероломного нападения Германии. Ответа на это сообщение из Москвы не последовало, и тогда британцы отправили Советскому МИДу письмо с предложением помощи.

Спустя некоторое время, Сталин предложил открыть второй фронт во Франции и Арктике. Очевидно, что подобное развитие событий не представлялось возможным с точки зрения запада, и поэтому в качестве помощи премьер-министр предложил несколько эскадрилий британских ВВС.

Первые дни войны оказались для СССР ужасающими, поскольку часть техники, в том числе и авиационной, была уничтожена. Поэтому Сталин не отказался от подобного предложения. Вскоре 151 крыло ВВС прибыло в Мурманск.

Задачей операции была передача "Харрикейнов", британских самолетов, советским летчикам с последующим обучением. Также задачу гостей составляла защита военной базы и сопровождение советских истребителей. По приказу Черчилля все командование переходило советским командирам.

Уже через несколько дней после начала операции британцы сбили несколько нацистских самолетов и начали нести первые потери.

Небольшая операция может показаться совсем незначительной, но именно она положило начало сотрудничеству воздушных сил двух стран, а также сблизило солдат, изначально не считавших себя союзниками.

Фото: BBC

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Темы летчики истребители второй фронт Вторая Мировая Война
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