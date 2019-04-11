Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров

Некоторые историки называют членов рдена тамплиеров не иначе как христианским "спецназом". Действительно, это были настоящие монахи-воины, крещенные боем, сподвижники Христа. Они доказали свою состоятельность не в одном десятке битв, начиная Монжизаром, заканчивая защитой Акры.

Однако серьезный послужной список не смутил французского короля Филиппа IV, который распустил орден в 14 веке. Таким образом он пытался укрепить свою власть, а заодно обогатиться легендарными сокровищами тамплиеров.

Разобраться с орденом оказалось не так просто. Чтобы осквернить репутацию ордена, Филипп собрал список ложных обвинений и доносов, который включал в себя такие серьезные пункты как педофилия, содомия и ересь. С точки зрения медиевистов, монарх формировал обвинения из посланий, где говорилось о гнусностях, порочностях и идолопоклонничестве.

Одно из основных обвинений было связано с обрядом посвящения в религиозный орден. Вот как его представлял себе Филипп IV: отрекшись от Христа, нужно было плюнуть на крест, а затем получить три поцелуя (один из которых в губы) от члена ордена. Римский папа не смог пресечь откровенные гонения на орден, после чего большая часть тамплиеров оказалась в тюрьме, а затем сожжена на костре.

Но кем же являлись представители ордена на самом деле? Некоторые историки продвигают аналогию, в которой называют тамплиеров "духовной" версией современных элитных войск, тех же морских котиков. Они проявляли эффективность и дисциплину, сражались до последнего, завоевывая уважение не словом, а делом. А это не могло не вызывать зависть.

А вообще тамплиеры появились в 1118 году — Гуго Пайенский и еще девять человек решили объединиться для защиты христиан, двигавшихся в Святую Землю.

Вскоре лидер тамплиеров превратил свою организацию в серьезный институт средневековья. Он нашел финансовые источники, люди начали присоединяться к воинам Христа. Затем появились налоговые привилегии и послабления. Апогеем стал тот факт, что орден подчинялся только религиозной, но не светской власти.

Представители ордена не раз демонстрировали свое мужество и высокий уровень боевого духа. Например, в битве при Хаттине они потерпели жесточайшее поражение, но сражались до самого конца. Подобными битвами формировалась слава Ордена Тамплиеров.

Со временем они достигли такого могущества, что часть королей просили у ордена деньги, становясь, в некотором роде, их заложниками. Рано или поздно этому должен был прийти конец. Филлип IV не мог мириться с такой могущественной организацией у себя под боком, и в итоге начал преследование, вылившееся в уничтожение ордена.

Фото: Соцсети

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