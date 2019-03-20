Крокодилы на Второй Мировой: как японские солдаты погибли в челюстях рептилий

Вторая мировая война является самой документированной войной - при огромном количестве данных, которые имеются у историков, белых пятенстановится все меньше и меньше. Тем не менее, некоторые из них остаются - например, загадочная гибель японцев зимой 1945-го года во время битвы за остров Рамри.

Один из участников того сражения, а ныне известный натуралист Брюс Райт, в своей книге рассказал о том сражении. Примечательным является то, что он описывает, как тысяча японских солдат погибла в пасти рептилий. Этот случай даже попал в книгу рекордов Гиннесса! Однако некоторые ученые сомневаются в правдивости тех событий.

Обратимся к сути военных действий. Англичане, находившиеся в Сингапуре, чувствовали себя в безопасности, однако это были ложные ощущения. Известный генерал японской армии Ямасита провел масштабную операцию, в ходе которой окружили город и начали его семидневную осаду. По итогу город пал, а англичане с позором ушли.

Ситуация изменилась в 1945-ом, когда стало понятно, что Япония проиграет войну. Союзники решили вернуть утраченные территории. Зимой того же года англичане перешли в атаку, высадившись на побережье Бирмы дабы захватить остров Рамри и соседний остров Чедуба.

Азиаты оказывали серьезное сопротивление, которое, впрочем, не было успешным и захлебнулось в атаке англичан. Японцы начали двигаться вглубь острова, и война постепенно перешла в партизанскую, где за каждый участок земли вели ожесточенные бои. Англичанам все же удалось сломить сопротивление.

Британская пехота взяла в окружение тысячу человек, которые решили отступать под покровом ночи. Правда, идти нужно было через заросли. Более того, в подобной местности часто обитали змеи, скорпионы и опасные комары. И, конечно, крокодилы.

По утверждениям англичан, в ночь отступления они слышали ужасающие вопли из зарослей, в которых находились японцы. Слышались также выстрелы оружия и звук крокодильих челюстей.

Исходя из этих данных, можно предположить, что примерно одна тысяча японцев погибла в пасти кровожадных рептилий. Англичанам это было только на руку - незачем было догонять отступающих. Единственное, что они сделали - распугали выстрелами хищников.

Эта история до сих пор вызывает споры. Некоторые биологи утверждают, что подобные нападения животных редки, но подобные случаи имеют место быть. Все же историки относятся к крокодилам-убийцам с большим скепсисом. Недавнее исследование утверждает, что нет достаточных фактических доказательств того, что крокодилы были основными виновниками гибели японцев.

Фото: Pravda.Ru

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