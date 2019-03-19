Авианосец изо льда: как его решили построить и почему он не встал на вооружение

Известно, что войны всегда были толчком для технического прогресса. Страны, участвующие в военных конфликтах, стараются использовать любые, порой даже безумные идеи для достижения успехов. Во время Второй Мировой войны таких идей было множество. Какие-то воплощались в жизнь, другие так и остались на стадии обсуждения. Сегодня мы расскажем о довольно интересной идее, которая пришла в голову Уинстону Черчиллю.

В разгар войны, а точнее к 1942 году, положение на западном фронте для Британии складывалось катастрофическое. Немецкий флот и, в частности, подводные лодки наносили британскому флоту невосполнимые потери. К тому времени на Германию работала промышленная машина всей Европы и, конечно, восполнять свои потери ей удавалось довольно быстро. А вот Британия, которая была не подготовлена к войне, ощущала острый дефицит всего, что могло быстро восстановить флот.

Именно острейший дефицит стали дал пищу для того, чтобы всерьез рассмотреть идею строительства авианосца, построенного изо льда. В дискуссии на этот счёт участвовали высшие чиновники Британии и сам премьер-министр Уинстон Черчилль.

Правительство Британии рассматривало два варианта подобного авианосца. Первым был довольно дешевый вариант. Так, предполагалось снять верхнюю часть большого айсберга, построить на нем взлётную полосу, а также защитить системами ПВО. На айсберге должны были размещаться жилые и технические модули. Также предполагалось установка съёмных двигателей и рулей поворота. Такую конструкцию можно было использовать в течение нескольких месяцев.

Второй вариант был более затратным. Предполагалось создать сборную конструкцию из правильных ледяных блоков, где они соединялись бы трубами системы охлаждения. На такой ледяной конструкции должна была находится мощная система охлаждения, которая бы позволила такому рукотворному айсбергу не таять в течение долгого времени.

После жарких споров, министерство обороны решило остановится на втором варианте. Проект вступил в стадию разработки, а руководителем был назначен Джеффри Пайк. Его группа путем экспериментов пришла к выводу, что если смешать целлюлозу с водой, то получится лёд необычайной прочности, который, к тому же, значительно медленнее тает. А ещё позже было установлено, что новый материал значительно более плавучий, нежели обычный лёд.

К разработке нового ледяного авианосца были привлечены специалисты из Канады и США. Общими силами им удалось построить экспериментальный образец и спустить его на воду в Канаде.

В итоге, восемнадцатиметровое ледяное судно предстало перед военной комиссией. В целом испытания прошли успешно, но у военных добавилось несколько требований по конструкции судна. В частности, им требовалась дополнительная защита от торпедных атак. Это значительно увеличивало стоимость конструкции и требовало дополнительного времени. К этому моменту проект уже не казался спасительным, к тому же Британия смогла наладить поставки стали. Это позволило начать строить дешевые авианосцы. Вскоре перевес на море оказался у союзников и о ледяном авианосце постепенно забыли.

Фото: Pravda. Ru

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