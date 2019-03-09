Американец рассказал о планах по постройке бункера с джакузи

Ларри Холл, бывший инженер-программист, который купил дыру в земле глубиной 50 метров у правительства за $ 300 000 в 2008 году, планирует преобразовать ее в кондоминиумы, защищенные от стихийных бедствий. Этот бункер является одним из 72, построенных по всей стране, чтобы сдерживать советскую атаку во время холодной войны. Спрятанный в сельской местности Канзаса, в нем когда-то размещалась ядерная баллистическая ракета Atlas F, способная преодолевать более 11000 км. Чтобы противостоять советскому удару, бетонные стены бункера имеют толщину до 3 метров. Но это не какое-то «унылое бетонное убежище в подвале», - уверяет Холл посетителей своего веб-сайта. Это место, где можно в роскоши переждать ядерные удары и апокалипсис.

Планы по строительству включают в себя закрытый спа-центр, кинотеатр и универсальный магазин, который не будет брать деньги - цена за проживание включает пять лет питания на человека. Таким образом, жители могут наслаждаться подземной жизнью вне зависимости от того, настанет конец света или нет. «Даже когда нет извержения вулкана или военного положения в стране, это просто отличное место для жизни».

1. Крышка бункера. Единственное, что видно над землей - это бетонная крышка с окнами, созданная для того, чтобы противостоять ударной волне в случае взрыва. «Мы могли бы сидеть здесь и смотреть сквозь пуленепробиваемое стекло толщиной более четырех дюймов и наблюдать, как проходит торнадо», - говорит Холл.

2. Продовольствие. В бункере будут храниться овощи, выращенные в безземельных лотках, а также рыба, выращенная в резервуарах. Подключенный к силосохранилищу туннелем, соседний объект может обеспечивать продовольствием до 70 человек на неопределенный срок.

3. Жилые помещения. Роскошные апартаменты будут иметь фирменную кухонную технику и джакузи в главной спальне. Чтобы компенсировать отсутствие окон, жители смогут наслаждаться пейзажами по своему выбору, будь то залив Сан-Франциско или тропический аквариум, на больших оконных панелях HDTV. «Окна» тускнеют вечером.

4. Защита. Если мир разрушен, две глубокие скважины и система сбора дождевой воды будут подавать очищенную воду в бункер. Дизельный генератор и ветряная турбина будут поставлять электроэнергию. Воздух будет проходить через ядерные, биологические и химические фильтры. Бункер будет окружен электрическими ограждениями и камерами безопасности и будет иметь собственный оружейный арсенал.

5. Развлечения. Конечно, жители будут иметь домашнее телевидение и доступ в Интернет. Кинотеатр, бар, универсальный магазин, бассейн и фитнес-центр будут способствовать общению и сотрудничеству между жителями.

Фото: Pravda.ru

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