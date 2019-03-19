Первое в мире кибероружие: как Иран заразили опаснейшим компьютерным вирусом

Это заговор прямо из Голливуда: таинственные хакеры создают вредоносный компьютерный код, предназначенный для захвата контроля над критически важным оборудованием во всем мире. Оказывается, это действительно произошло. В июне фирма по компьютерной безопасности в Беларуси нашла сложную, агрессивную, самовоспроизводящуюся программу или червя на клиентских компьютерах в Иране. Программа была разработана для атак и саботажа систем управления, используемых на производственных объектах, в электрических сетях, трубопроводах и на атомных станциях.
Никто не знает, где был создан червь, или на что он нацелился. Исследователи знают только то, что он был способен нанести физический ущерб; например, он может сделать обороты двигателя слишком быстрыми и даже взорваться.
«Использование чего-то в кибермире для управления чем-то в физическом мире - это то, чего мы никогда раньше не видели», - говорит Лиам О Мурчу из компании Symantec, занимающейся компьютерной безопасностью
С момента первого сообщения в июне, червь Stuxnet, который некоторые называют первым в мире «кибероружием», распространился на 100 000 машин в более чем 155 странах, хотя большинство из них находится в Иране. Червь распространяется через зараженные USB-флешки и другие средства. После загрузки на компьютер, Stuxnet ищет программное обеспечение промышленного управления, разработанное Siemens, которое называется Simatic WinCC / Step 7 . Если программное обеспечение Simatic отсутствует на компьютере, червь ищет уязвимые компьютеры в сети, на которые он может распространиться. Но если программное обеспечение присутствует и настроено определенным образом, червь начинает выполнять свою задачу.
Специалисты по безопасности компьютерных систем и систем управления считают, что червь Stuxnet был нацелен на иранскую атомную электростанцию в Бушере или установку по обогащению урана в Натанзе. Иран признал, что персональные компьютеры, принадлежащие сотрудникам в Бушере, были заражены червем, но настаивал на том, что компьютеры, на которых работает сама ядерная установка, остались целыми и невредимыми. Эти отчеты не могут быть проверены.
Злоумышленники, создавшие и запустившие вредоносное программное обеспечение, остаются неизвестными. Некоторые говорят, что изощренность вредоносного ПО указывает на финансирование со стороны государств, таких как Израиль или Соединенные Штаты, две страны с мотивом и способностью провести атаку.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Хакеры могут взломать любой компьютер с помощью Word
Как хакеры украли 9 миллионов долларов за 12 часов
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.