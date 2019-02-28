"Царь-бомба": 50 мегатонн апокалипсиса

С теоретической точки зрения человек может взорвать абсолютно все. Однако встает вопрос: какое оружие подобного рода самое большое и мощное в мире? Речь идет о водородной бомбе, созданной в СССР, с мощностью в 50 мегатонн. Рабочее имя мощного оружия — "Иван", но во всем остальном мире оно известно как "Царь-бомба". Человечество может выдохнуть спокойно: бомбы уже давно не существует, она взорвалась, но не во время боевых действий.

Какая бомба на планете Земля самая большая? Например, атомные ракеты, уничтожившие японские города, вскоре ушли с лидерских позиций по разрушительной силе, и на их место пришли более мощные "коллеги". Что из взорвавшегося в XX веке стало самым мощным?

Подобное достижение принадлежит советской бомбе, мощность которой исчислялась в 50 мегатонн в эквиваленте тротила. Ее взрыв произошел осенью, 30 октября, 1961 года в Советском Союзе. Если быть точнее, то на острове Новой Земли где-то в Северном Ледовитом океане. Руку к созданию подобного оружия приложил Андрей Сахаров, известный физик, который в будущем изменил свою точку зрения и выступал против ядерного оружия в любом виде.

Первоначально амбициозному проекту дали чисто русское название "Иван", однако более прижилось имя "Царь-бомба", присвоенное ей в странах западного блока. Вскоре говорящее название пустило корни и в Советском Союзе.

Проект был запущен в производство с легкой руки Никиты Хрущева, который инициировал производство летом 1961 года, напутствовав ученых: она должна быть готова к применению к открытию XXII съезда партии, который должен был пройти под конец октября.

Данный вид оружия был столь внушительным по размеру, что самолет, с которого ученые планировали ее сбросить, пришлось слегка видоизменить: так, с бомбоотсека самолета ликвидировали люки, а также убрали фюзеляжные баки для топлива. После применения бомбы картина стояла ужасающая: поднялось огромное грибовидное облако значительных размеров — 64 километра в высоту и от 30 до 40 километров в ширину. Таким образом прошло первое и последнее испытание ужасающей "Царь-бомбы".

Дело в том, что производить в дальнейшем аналогичные средства вооружения для настоящей войны по типу "Царь-бомбы" в СССР не планировали. В любом другом случае это следовало бы расценивать как подготовку Никиты Хрущева к апокалипсису и концу всего человечества. В данном случае речь шла о психологическом аспекте холодной войны, призванном оказать воздействие на Соединенные Штаты.

Интересно, что появление подобной бомбы в СССР совпало со временем создания Берлинской стены, а еще через 12 месяцев разразился кризис на Карибских островах. Это означало, что сверхдержавы развязали новый виток холодной войны.

Читайте также:

"Царь-бомба": как родилась "Кузькина мать"

Ученые "взорвали" "Царь-бомбу" в космосе

"Царь-бомба" и сегодня не дает покоя ученым