Российский Т-90С и его преимущества перед современниками

В танковой промышленности, где становится все больше и больше навороченных деталей, отечественный танк T-90С старается совершенствовать танковые характеристики.

В далеком 2011-ом году русские военные перестали закупать недорогой, но весьма эффективный T-90. Но они все еще используют T-90C как вариант на продажу. Например, вьетнамцы закупили более двух десятков танков данной комплектации.

Изначальный вариант T-90 был создан на Урале еще в начале девяностых, и молниеносно стал самым популярным танком в Российской Федерации. Это произошло из-за сочетания огневой мощи, отличной управляемости и стойкости. Не обращая внимания на американский «Абрамс», русские конструкторы начали создавать танк без излишеств, собрав в нем все лучшее от T-72 и T-80. Таким образом был сделан качественный шаг вперед: новый танк был симбиозом двух вышеуказанных, вобрав все лучшие качества.

Интересно, что стоимость танка составляла лишь половину стоимости американского «Абрамса». Конструкторы не стали внедрять передовые инновации, дабы улучшить конкретные характеристики. Это был ловкий ход - подобная стратегия привлекла зарубежных покупателей, для которых экономический момент наиболее важный. А с технологическими новинками можно повременить.

Нельзя не заметить, что вариант на продажу представляет из себя копию оригинала. Все то же гладкоствольное орудие 2А46М сто двадцати пятимиллиметрового калибра, уже известный двигатель мощностью около восемьсот пятидесяти лошадиных сил. Инновации прослеживаются лишь у танка T-90СК, куда внедрены радиостанция и аппаратура для навигации.

Следует отметить, что танк продается успешно. Так, Индия купила более трехсот танков, другими покупателями стали Азербайджан, Туркмения, Алжир и Венесуэла. В общем все те, кто закупал оружие еще в Советском Союзе.

Отечественное Министерство обороны в этом году планирует завершить поставку танков во Вьетнам и окончательно закрыть сделку. Ни один вид оружия не может сохранять свои позиции бесконечно долго, тем не менее, русскому танку пока это удается. Такой успех возможен благодаря серии умных и рациональных решений конструкторов.

Отметить следует и тот факт, что следующая версия экспортного танка T-90МС будет намного мощнее и, соответственно, дороже. Она будет предлагаться как дополнение к старым моделям, а не как полная их замена.

Могучую конкуренцию данному танку вскоре может составить Поднебесная. В Китае идет стремительное расширение каталога оружия на экспорт. Азиатские военные эксперты уже высказали свое недовольство по поводу того, что Вьетнамцы пошли на русский рынок, не удостоив вниманием китайские танки.

Фото: Pravda.ru

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