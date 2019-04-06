Китайский инновационный радар, который сможет следить за всеми водами возле Поднебесной

Инновационная технология появится на авианосцах, призванных охранять находящиеся рядом с Китаем воды. Лучшие ученые кропотливо трудятся, дабы создать небольшую, но очень мощную радиолокационную систему, которая будет контролировать огромные территории. Данная система будет способна обнаруживать угрозы практически любого вида!

Профессор Лю Юнтан, представляющий отдел информационных технологий технологического института города Харбин, заявил, что старая система способна охватывать не более двадцати процентов морской территории, граничащей с Поднебесной. Новая система позволит взять под контроль весь регион. Надо думать, что ученый не врет — он имеет престижную награду, врученную лично Си Цзиньпином как лучшему ученому государства.

Инновационное нововведение будет использоваться на корабле, а радиолокационные волны будут двигаться сквозь ионосферу. В данный момент азиатские инженеры пытаются ликвидировать определенные шероховатости: например, деполяризацию и ориентацию в соответствии с расстоянием, а также способы регулировки радиолокационных частот. Ведется также работа над созданием радиолокационных станций на воде.

Следует заметить, что Китай — не первая держава, разрабатывающая подобные системы. Три года назад одна из американских компаний, "Рэйтеон", запатентовала подобную технологию. Конструкция представителей США состоит из радиолокатора и нескольких антенн, которые способны следить за приблизительно тысячей километров.

Что же касается радаров на земле, то они были созданы в СССР и Америке еще во времена Холодной войны. С их помощью армии двух сверхдержав должны были контролировать многие километры земли.

Система, которую разрабатывают китайцы, должна находиться на ровной местности огромнейшей площади. Более того, она требует колоссального затрата энергии.

Главный минус подобных станций — их легко атаковать, так как они зафиксированы в одном месте. Из-за этого многие государства переходят на использование систем раннего предупреждения.

Фото: Pravda. Ru

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