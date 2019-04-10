МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка

Один раз в год все видные представители оружейной промышленности Российской Федерации сходятся в одном месте, дабы показать новейшие разработки и технологические новшества, и продемонстрировать то, как они видят войны человечества в будущем. Все это происходит на международном военном форуме.

Например, во время проведения "Армии-2018" нам продемонстрировали занимательные инновации: военного робота, специальный камуфляж. Серьезные и используемые виды вооружения привлекали внимание больше — например, бесшумная снайперская винтовка МЦ-116М. На нынешнем уровне состояния подобных экземпляров — эта версия является наиболее развитой и современной. Она обладает способностью подавлять шум от выстрела.

Вышеуказанная модель на рынке два десятилетия. Винтовка обладает солидной репутацией, несмотря на то, что представляет собой стандартное оружие калибра 7,62 мм при дальности полета пули в семьсот метров. Однако показанная на выставке версия отличается от предыдущих. Она обладает тем же дизайном, но является винтовкой калибра 12,7 мм, оснащенной глушителем. Нельзя не заметить ловкий трюк и серьезное достижение инженеров, работавших над оружием.

Мы привыкли, что в кино глушители практически нивелируют звук от выстрела — ничего не слышно. В реальной жизни глушители не настолько эффективны, но очень эффективны на секретных заданиях и спец. операциях.

В настоящее время глушители широко применяются в боевых столкновениях с участием нерегулярных формирований — повстанческих группировок стран Ближнего востока. Террористические организации используют бесшумное оружие с глушителями в том числе.

Изначально идея сделать бесшумным оружие, которое всегда было громким, снайперскую винтовку МЦ-116М, выглядела странно. Если нужно действительно тихое оружие — проще использовать то, что действует практически бесшумно — например пистолеты с калибром 5,6.

Убрать шум от выстрела недостаточно. Дело в том, что пуля производит звуковой удар, похожий на звук порвавшейся ткани. Замедлить пулю можно, но очень сложно. И вряд ли можно это сделать без потери дальности стрельбы.

И тут появляются патроны с калибром в 12,7 миллиметров. Внушительных размеров пуля весит в несколько раз больше обычной. Даже на небольшой скорости она гарантирует внушительный импульс.

Итак, при стрельбе основную часть шума создает выхлоп от газов. Такую проблему обычно решают, добавляя глушитель, цель которого — отводить и замедлять газы. Крупный недостаток — глушитель может быть очень длинным и влиять на точность поражения.

Но еще много лет назад, в СССР, создали запирающий поршень, а затем появился бесшумный пистолет. Он был длинною в семь дюймов и не обладал глушителем. Запирающий поршень сдерживал газ внутри патрона, а не выталкивал его. Пистолет сам толкал пулю при помощи поршня.

Винтовка МЦ-116М сможет занять пьедестал среди бесшумного оружия. Однако будет использоваться, скорее всего, в ограниченном количестве на особых заданиях.

Фото: Соцсети

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