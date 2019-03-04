Животные на войне: как братья наши меньшие помогали солдатам

Военная история полнится многими невероятными фактами. Там есть и героизм, который граничит с нечеловеческими возможностями, есть место забавным случаям, имеются сведения о потустороннем вмешательстве, а есть и вполне житейские истории. А ведь все потому, что на войне находятся обычные люди и ничто человеческое им не чуждо. Но отдельно стоит отметить, что в войнах отличились и братья наши меньшие. Вот о них и узнаете в этой статье.

История ньюфаундленда по кличке Простак очень печальна. Собака была любимцем в хорошей семье, но однажды она по неосторожности поцарапала лапой лицо ребенка. Родители не на шутку обеспокоились и решили избавиться от животного. Они отдали собаку канадским солдатам, где Простак стал настоящим военным псом. Бесстрашный пес участвовал в сражении по обороне Гонконга. В какой-то момент японскому солдату удалось подползти к позициям канадцев и кинуть гранату в окоп, где были раненые. Пес не растерялся, схватил гранату своими зубами и кинулся в сторону врага. Увы, собака мгновенно погибла, но при этом спасла несколько десятков человек.

Существует удивительная история пойнтера Джуди. Эта удивительная собака сначала служила на корабле, причем очень эффективно могла предупреждать моряков о воздушных налетах. Однажды во время одного из таких налетов, корабль был потоплен. Выжившие моряки смогли выбраться на необитаемый остров, где не было воды и провизии. Собаку посчитали погибшей, но спустя два дня, вся в мазуте, собака выбралась на остров. Она тут же начала рыть почву и обнаружила подземный родник с пресной водой, тем самым спасла моряков. Спустя некоторое время матросы были обнаружены японцами и взяты в плен. Морякам удалось убедить японцев в том, чтобы они позволили взять пса с собой. В японском лагере собака провела четыре года. Она является единственным животным, официально считавшимся военнопленным. Когда пленных моряков и собаку перевозили в другой лагерь, союзники потопили японский корабль. Моряков опять спасли японцы, но собака пропала. Позже, когда моряки оказались в новом лагере, собака смогла и там их найти.

В 1941 году в боевой поход отправляется гордость немецкого военного флота, линкор Бисмарк. Ему поставлена задача уничтожить британское судоходство. Мэр города дарит капитану Бисмарка черного-белого кота по имени Оскар. Спустя девять дней, в результате сокрушительного удара британской эскадры, в составе которой находится авианосец Арк Ройял, немецкий линкор Бисмарк тонет. Из более чем двухтысячного экипажа Бисмарка спасается всего 115 человек и кот. Их подбирает английский эсминец Казак. Моряки эсминца дают коту новое имя — Сэм. Осенью немецкая подводная лодка топит эсминец Казак, гибнет 159 моряков, а выжившие поднимаются на борт эсминца Легион, и опять вместе с котом Сэмом. С Легиона кота передают на авианосец Арк Ройял. В ноябре немецкая подводная лодка топит Арк Ройял и команда вместе с котом переходит на эсминец Лайтнинг. Суеверные моряки решают списать кота на берег. После чего немцы топят Лайтинг, а кот живёт ещё двенадцать лет на берегу.

История колли Дика может быть сюжетом для книги или фильма. Эта умнейшая собака за свою боевую карьеру обнаружила двенадцать тысяч мин. Она эффективно находила мины в Праге, Ленинграде, Лисичанске и Сталинграде. Пес участвовал в разминировании нескольких командных штабов. Ему удалось разминировать штаб, где должен был находиться маршал Говоров. Пес спас дворец в Павловске, куда немцы установили двухтонную авиабомбу с часовым механизмом. После окончания войны Дик смог вернуться к своей хозяйке и, не смотря на несколько ранений, участвовал в первой послевоенной выставке собак, проведенной в Ленинграде. Собака дожила до глубокой старости и была похоронена с воинскими почестями.

Медведь по имени Войтек был приобретен в Иране польскими военными. Его растили и воспитывали как настоящего воина. Командование даже зачислило медведя в штат подразделения артиллерийского снабжения. Медведь показал себя в битве при Монте-Кассино, где наравне с обычными солдатами разгружал снаряды и подносил их к орудиям. В знак особого уважения к этому медведю, сцену из битвы с участием медведя сделали эмблемой этого воинского подразделения.

Голубка по имени Мэри тоже была настоящим героем. Она четыре раза перелетела через линию фронта. Ее три раза ранили, но она самоотверженно продолжала носить донесения. Для борьбы с почтовыми голубями немцы применяли соколов. Однажды голубка подверглась нападению этих птиц. После этого ей пришлось наложить двадцать два шва.

Овчарку Лину можно смело назвать первым собачьим диверсантом. В Беларуси этой собаке удалось подорвать немецкий эшелон, в результате чего десять вагонов с ценнейшим грузом были уничтожены, а также было разрушено несколько десятков метров железнодорожных путей. Еще эта собака смогла обнаружить мину сюрприз, оставленную немцами в госпитале города Полоцк.

Знаменитая овчарка Мухтар за период войны смогла вытащить и спасти 400 советских солдат, а также ей удалось спасти своего проводника, который получил тяжелую контузию.

Фото: соцсети

Читайте также:

Животные на войне — у них не было выбора

Белка и Стрелка — как все было на самом деле