Налет на Плоешти - неудачная попытка уничтожить немецкий нефтяной завод

В то время, как в Советском Союзе шли ожесточенные бои на Курской дуге, американцы с англичанами начали операцию под названием "Приливная волна" — ее цель состояла в уничтожении нефтяных скважин и заводов в Румынии, где производилось топливо для немецких машин.

Все началось с того, что англичанам в северной Африке удалось захватить фашистские аэродромы, где сразу же начали создавать взлетные полосы. Из Англии начали поставлять тяжелые бомбардировщики, которые могли переносить огромное количество топлива. Британское командование так же приняло решение, до сих пор вызывающее дискуссии — бомбить заводы в Плоешти с высоты в пятьдесят метров.

Немцы тоже не сидели сложа руки. К Плоешти стянули огромное количество артиллерии. За оборону отвечали лучшие специалисты с германской стороны, которые помогали румынам не только словом, но и делом. Таким образом, к моменту налета союзников этот нефтяной комплекс был одним из самых защищенных в мире.

Для проведения атаки союзники выделили несколько полков, более ста пятидесяти бомбардировщиков, которые, взлетев в Тунисе, должны были пересечь Средиземноморье, пролететь над Албанией, Белградом, и наконец появиться над нефтяными месторождениями. К операции готовились столь серьезно, что в Африке построили внушительный макет Плоешти, дабы союзники могли отточить свое мастерство в предстоящей атаке.

Операция должна была начаться в первый день августа 1943-го, но с самого начала возникли проблемы. Лидирующий самолет потерпел крушение, затем столкнулись еще несколько. Все дело в том, что день оказался очень ветреным. Еще и поднялось огромное облако пыли, закрывшее взлетные полосы. Далее дела обстояли так же не слишком удачно, другой лидирующий бомбардировщик оказался в Средиземноморье.

После появления самолетов над Дунаем, их засекли болгарские военные, которые были союзниками немцев. Таким образом, операция "Приливная волна" перестала быть тайной.

Уже над Румынией две группы самолетов сбились с курса, а когда поняли, что дело идет не так, развернулись и налетели на своих. Над нефтяными месторождениями произошла настоящая вакханалия, в которой союзники несли внушительные потери.

Финальный результат оказался не утешающим. Из ста семидесяти самолетов пятьдесят три оказались уничтоженными, а остальные получили повреждения. Оставшиеся добрались до Турции и Кипра. Многие участники операции пропали без вести или оказались в плену. Авиаудар не привел к нужному результату.

Тем не менее, эта операция несколько дней не позволяла немецкой авиации взлететь. Таким образом, отсутствие авиации на востоке, то есть в СССР, облегчало многие задачи для советских солдат.

Фото: Pravda. Ru

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