Оборона Визны: героический подвиг Польши

В первый день осени 1939-го Гитлер напал на Польшу, начав тем самым Вторую мировую войну. Вскоре его войска подошли к небольшой деревне с названием Визна, где местные жители готовились дать отпор. Поначалу казалось, что ни о каком противостоянии невозможно вести разговор — огромное число фашистов подошло к населенному пункту, где находилось не более тысячи человек. Однако полякам все же удалось удивить Гудериана.

Деревушка располагалась на реке Нарев, неподалеку от Варшавы. Испокон веков местные мнили Визну стратегически важным пунктом. Она открывала дорогу в столицу, плюс рядом находились железнодорожные пути. К концу тридцатых, ощущая, что приближается кровопролитная бойня, поляки начали строить бункеры.

В начале сентября фашисты двигались без сопротивления вглубь страны. Интересно, что одна из немецких армий обошла Варшаву, в надежде нанести удар сзади. А вот у Визны немцы встретили неожиданное сопротивление. Из недостроенных бункеров их начали поливать шквальным огнем.

Достоверно неизвестно, сколько там было немецких и польских солдат — историки до сих пор об этом дискутируют. Одна из версий гласит, что отряд поляков состоял из семисот человек под командованием Владислава Рагиниса, а Гудериан располагал более чем сорока тысячами. Кроме того, у фашистских захватчиков было около трехсот танков, плюс миномёты и гранатометы.

Считается, что сражение под Визной началось седьмого сентября. Немецкие разведчики перешли через реку Нарев, но защитники взорвали единственный мост, открывавший дорогу к деревне. Первыми в атаку вступили силы Люфтваффе. Далее свое слово сказала артиллерия, а солдаты пересекали реку.

Наиболее ожесточенным днем сражения считается девятое сентября, когда к Визне прибыл Гудериан. Солдаты пошли в наступление, а их прикрывали танки. Бункеры с поляками оказались окружены, но те не сдавались, продолжая стрелять. Несмотря на то, что немецкие самолеты сбрасывали листовки с предложением сдаться, патриоты стояли до последнего.

Польские силы сдерживали атаки танковых дивизий Гудериана в течение нескольких дней. Рагинис и его люди сопротивлялись до того момента, пока у них не закончились припасы. Вскоре бункеры начали переходить в руки неприятеля. Ближе к ночи девятого сентября в распоряжении поляков осталось лишь три бункера.

Ситуация принимала безысходный характер. И те, и другие понимали это. В итоге немцы послали делегацию, которая передала ультиматум: поляки должны были оставить позиции и сдаться, иначе они убьют пленных. Командующий Рагинис принял условия, но покончил с собой с помощью гранаты. Его люди оказывали сопротивление до конца, но в итоге были убиты. А фашисты, действительно, сохранили жизнь пленным в составе нескольких десятков человек.

Фото: Соцсети

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