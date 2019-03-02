Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат

В IX веке Арабский халифат на протяжении долгих лет беспокоили зинджеи — чернокожие рабы, которые громили иракские населенные пункты. Лидер озлобленных рабов Али ибн Мухаммад объявил своим людям, что он пророк, и пообещал сделать явью пословицу, где говорилось о том, что люди будут мечтать не о свободе, но о своих рабах.
В Средневековье Занзибаром называли всю территорию побережья Африки на востоке. В этом регионе плотно закрепились работорговцы из Багдада. А как раз в халифате труд невольников ценился очень высоко — их ставили на работы, связанные с орошением, горными работами и много чем еще. Огромная концентрация рабов получилась в Нижнем Ираке — там осушали болота, растили тростник и хлопок.
Очевидно, что условия труда были отвратительными, и неважно — у крупных землевладельцев или на государственных плантациях. Бедолаги умирали от голода, лихорадки и жестокого обращения со стороны свободного населения. Изменить положение вещей могло только восстание, и его лидером стал Али ибн Мухаммад.
Свой путь он начал где-то на Аравийском полуострове. Там он провозгласил себя пророком и потомком Али. После чего начали появляться первые сторонники. Далее он оказался в Басре — там он быстро втерся в доверие к рабам и поднял восстание. Уже через год количество восставших рабов достигало 15 тысяч человек.
Стоит заметить, что идеологическая парадигма Али не имела для рабов никакого значения — ими двигали другие цели, такие как голод и озлобленность. Зачастую лидер движения общался с восставшими через переводчика.
Воины халифата не смогли остановить напор разъяренных рабов. Они захватывали и грабили города, кое-где даже установили свою власть. Зинджеи не оставались на захваченных территориях, а разграбив их, уходили обратно на болота. Там они строили укрепленные базы и налаживали инфраструктуру, с которой много лет не могли справиться представители халифата.
Вскоре дело приняло столь серьезный поворот, что от Персидского залива оказался отрезан Багдад, что нарушало торговлю с другими странами и несло казне огромные убытки. Кроме того, халифат вел еще несколько войн, и не мог сосредоточиться на войне с восставшими рабами.
И все-таки с бунтовщиками удалось разобраться. Регент аль-Мувффака возглавил войско в конце IX века, отправившись на территории зинджеев с речным флотом. Использовал он и убеждающую силу дипломатии. Тем, кто сдавался, регент предлагал помилование и амнистию. Лидеру восставших тоже предлагалась такая опция, но он отказался и сражался до последнего в своей крепости, которую осаждали в течение трех лет.
В конце концов восстание было подавлено, укрепления рабов сравняли с землей, а регента аль-Мувффака с почетом встретили в столице, где долго чествовали.
Потомки восставших рабов, зинджеев, до сих пор живут в Ираке. Они приняли Ислам и говорят на арабском языке.
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