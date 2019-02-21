"Операция "Арго": как это было в реальности

Примерно за год исламская революция, произошедшая в Иране, превратила государство в страну, напоминающую антиутопию. Контакты с западными компаниями прервали, контакты с зарубежными странами свели к минимуму, а вся власть сосредоточилась в руках имама Хомейни.

Профессоров увольняли с места работы, а девушки должны были одеваться лишь в темные тона. Революция разделила на два лагеря и молодых людей. Так, заложников в посольстве Соединенных Штатов захватили как раз студенты. Однако, по их же словам, эта акция носила символический характер.

Революционные события изначально проходили под лозунгами в духе "Смерть Америке", и представители дипломатической миссии вряд ли чувствовали себя в безопасности. В 79-м году радикалы захватили военного из США и приговорили к смертной казни. С трудом, но представители американской стороны все же освободили его. После того как революция победила, число дипломатов сократилось во много раз.

В конце концов, осенью того же года активисты из числа молодых людей решили захватить посольство ненавистного государства. Они собирались ворваться внутрь, сделать заявление для СМИ, но все пошло иначе. Толпа студентов смяла охрану и двинулась на второй этаж, попутно пригрозив убить нескольких дипломатов. Тем временем вокруг здания собралась толпа, одобряющая подобный ход событий.

Студенты требовали выдачи Мохаммеда Реза Пехлеви, который находился в Штатах и был серьезно болен. Также студенты хотели разморозить государственные счета. Обвинения в сторону США лились со всех сторон.

В Америке тем временем президента обвиняли в бездействии. Спецслужбы работали над разными вариантами и в итоге начали разрабатывать операцию "Орлиный коготь". В пустыне должны были приземлиться ударные самолеты, другая группа захватывала аэродром рядом со столицей, агентура в городе провоцировала беспорядки. Однако операция с треском провалилась.

Начали разрабатывать новый план. Американцы собирались модифицировать самолет C-130, дабы тот мог вертикально взлетать и садиться. Он должен был приземлиться рядом с посольством, а спецназовцы — спасти заложников и ретироваться. И из этого ничего не вышло по сугубо инженерным причинам.

В конце концов, на сцене появился Тони Мендес — человек, который спас шесть дипломатов. Когда студенты захватили посольство, шестерым заложникам удалось сбежать. Они оказались дома у одного из дипломатов, а затем их приютил чиновник из Канады. Мендес, разведчик, должен был спасти их. Он придумал историю о "голливудских съемках". Выкупили сценарий для фильма, и все участники операции тщательно подготовились к операции по эвакуации. Так, под видом съемочной группы, дипломаты покинули Тегеран.

Через год Исламская республика начала переговоры с американцами, которые завершились освобождением оставшихся заложников в 81-м году. Джимми Картер, при котором заварилась вся эта каша, уже не был президентом.

Читайте также:

Иран: 30 лет после революции

"Цветная" революция в Иране не удалась

Последний год иранской революции для Ахмадинежада