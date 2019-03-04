Футуристическое оружие в реальной жизни

Вы, скорее всего, видели булл-пап, даже если не знаете, что это такое. Миллионы зрителей видели их в "Голодных играх" в руках миротворцев, военизированных правоохранителей антиутопического правительства Капитолия. Необычная форма оружия так же фигурировала во многих фантастических фильмах, таких как "Терминатор", "Вспомнить всё", "Звездные врата" и в сериале "Робокоп". Но их уникальные дизайны не ограничиваются экраном. Многие современные военные считают оружие булл-пап идеальным оружием для сражения на людных улицах и в зданиях — сцены, которые можно с таким же успехом увидеть в кино.

Традиционно, в большинстве конструкций оружия курок расположен позади магазина и ударного механизма. Традиционный дизайн, который помещал ударный механизм оружия дальше от лица пользователя, имел смысл на раннем этапе истории оружия, особенно когда несовершенные конструкции оружия или материалы могли привести к взрыву. Для сравнения: ружья с булл-папом размещают спусковой крючок перед магазином. Это означает, что магазин может заполнить пространство, обычно занимаемое оружейным запасом, что в целом позволяет использовать более короткое оружие.

Проекты "Булл-пап" впервые появились в начале 20-го века, но выпускать их начали только в 1970-х и 1980-х годах с первыми современными штурмовыми винтовками, такими как Steyr AUG австрийского производства. Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, укороченная конструкция орудий упрощает их использование в ближнем бою в городских условиях или при стрельбе из тесных транспортных средств — боевые условия, которые становятся все более актуальными в современном мире. Оружие булл-пап стало стандартным среди вооруженных сил некоторых стран: Израиля, Китая, Австралии и многих других.

Любовь Голливуда к булл-папам

Независимо от каких-либо опасений США по поводу оружия "булл-пап", экзотический вид такого оружия привлек внимание многих голливудских кинематографистов, стремящихся придать своим фантастическим историям футуристический характер. Австрийский Steyr AUG появился во многих фильмах и был изменен, чтобы выглядеть еще более инопланетным в "Пятом элементе".

Во втором и третьем фильмах популярной серии "Голодные игры" широко представлены ружья, такие как автомат FN P90 и штурмовая винтовка FNF2000. Такое оружие появляется в основном в руках миротворцев, пытающихся подавить растущее восстание в районах вымышленной страны Панем в антиутопической Северной Америке.

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