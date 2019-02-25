Операция "Немыслимое": война после Великой Победы

Только-только отгремела Вторая мировая война, а Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, вынашивал план по развязыванию следующей. Уже весной победного 45-го года он дал задание военачальникам разработать план удара по СССР с помощью немецких войск. К чему же это могло привести?

Уже весной было ясно, что страшнейшая мясорубка в Европе приближается к победному для союзников концу. Ребром вставал вопрос, что должно случиться со странами, освобожденными от ига фашизма. Для Черчилля, очевидно, особую роль играла Польша. Англия вступила в войну после атаки на эту державу, да и примерно 200 тысяч поляков сражались под английским флагом.

На конференции в Ялте Сталин пообещал премьер-министру разрешить провести в Польше независимые выбору, но Уинстону Черчиллю становилось все очевиднее, что Иосиф Виссарионович не сдержит данное обещание. Железный занавес неумолимо приближался и польский вопрос нужно было разрешить как можно скорее.

Все еще бушевала война с Японией, и американцы собирались отправить туда свои силы, сосредоточенные в Европе. Уинстон Черчилль противился такому повороту. Он считал, что пока консенсус по всем вопросам не будет достигнут, военный контингент сворачивать не следует — это повышает риск очередного горячего конфликта.

Англичанин предпринял активные действия. Он приказал разрабатывать план по подготовке третьей мировой, где против Советского Союза выступили бы американцы и англичане. План был настолько ужасен, что его назвали "Немыслимым". О существовании столь абсурдного плана узнали лишь под конец XX века, когда СССР давно уже не существовал.

План был разработан весной 45-го, но о его существовании знал лишь Черчилль и максимально к нему приближенные. Не в курсе были и американцы, чьими руками хотел действовать премьер-министр.

Суть плана заключалась в том, чтобы навязать Советскому Союзу волю двух держав, но никто не рассчитывал на быструю победу. Под "волей" подразумевалось разрешение польского вопроса не в интересах СССР. Но, как было замечено, если русские захотят воевать, то будет им война. С географической точки зрения наступление должно было происходить в Северной Европе.

Согласно "Немыслимому", если быстрой победы никак не удавалось достичь, следовало оккупировать СССР. Однако опыт войны с немцами показал, что те могут отходить в глубь страны сколько угодно.

Особая роль отводилась и немцам. Они должны были вновь сформировать армию и вторгнуться на территорию Советского Союза. Исходя из расчетов в третьей мировой участие должны были принять приблизительно десять немецких дивизий.

Впрочем, план казался полным безумием, и все это прекрасно понимали. Вскоре стало понятно, что Черчиллю не удастся "спасти" Польшу, и он отступил. О "Немыслимом" долго не вспоминали.

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