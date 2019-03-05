Кто вдохновлял камикадзе на смерть?

Всем известно, что камикадзе - это японские летчики, которые сознательно идут на смерть, тараня своего врага. Только не всем известно, что, так сказать, вдохновителями для них стали пилоты Советского Союза. Все действия начали происходить во время военных действий между Китаем и Японией, еще до начала Второй Мировой войны. В столкновении между этими двумя государствами, которое происходило в 1937 году, СССР занял одну позицию с китайцами, потому что это государство выбрало строительный коммунизм.

Основная часть боевых действий происходила в воздухе, и у китайской армии было более 600 единиц воздушной техники. Чаще всего это были бипланы - самолеты с двумя плоскостями, расположенными одна над другой. У противника самолетов было всего на сто больше, только вот они были более маневренные. Именно эта техника позволяла постоянно быть первыми в сражении с противником и разбивать его технику в прямом смысле этого слова. После нескольких поражений Китай запросил поддержку у Советского Союза и, конечно же, помощи от СССР долго ждать не пришлось. Сталин дал указание разработать секретную операцию, которой дали название «Z». Осенью 1937 года в сторону Китая направили около ста единиц советской воздушной боевой техники.

Когда советские летчики прибыли на место, выяснилось, что у китайских войск полностью разбита вся авиация. Как уже говорилось выше, японская армия держала превосходство в воздухе. Первый боевой вылет с участием советских летчиков был в ноябре 1937 года. В этот вылет поднялось семь советских истребителей, которых встретили двадцать японских самолетов. Конечно, летные характеристики с обеих сторон были практически равны, только вот советские самолеты были более мощными и совершенными, именно по этой причине большая часть столкновений воздушной техники противников заканчивалось победой со стороны наших летчиков, и они получили численный перевес во время проведения боевых действий. На счету советских летчиков большое количество сбитых противников и даже успешная бомбардировка авиабаз в Тайване и Шанхае.

Через полгода - весной 1938 года была впервые применена так называемая тактика идти на таран. Первым открывателем такого тарана стал наш летчик Шустер, который погиб после того, как протаранил самолет противника, немного позже этот поступок повторил второй советский пилот. Японцы же начали совершать такие поступки летом 1938 года. Вот так подобное ведение боевых действий было взято на заметку японцами.

Фото: IJN

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