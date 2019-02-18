Тихоокеанский узел: 40 лет китайско-вьетнамской войне

17 февраля 1979 года китайские вооруженные силы атаковали вьетнамские войска на всем протяжении границы между двумя странами. Длившийся месяц крупный вооруженный конфликт (в военных действиях участвовали с китайской стороны 250 тысяч военнослужащих, которым противостояли вьетнамские части, численностью до 100 тысяч человек) вошел в анналы истории как Китайско-вьетнамская война 1979 года, или "первая социалистическая война".

За две недели боев вторгшимся на территорию Социалистической республики Вьетнам (СРВ) семи дивизиям Народно-освободительной армии Китая (НОАК), встретившим стойкое сопротивление находившихся на первой линии обороны пограничных частей, подразделений региональных войск и народного ополчения, удалось продвинуться в глубь территории Вьетнама на трех основных направлениях до 45-50 километров и захватить провинциальные центры Лаокай и Каобанг.

4 марта ценой тяжелых потерь после 17 атак был взят имеющий стратегическое значение город Лангшон, открывающий путь на Ханой, до которого оставалось 141 километр. Попытки китайских войск продвинуться дальше, перейдя в наступление на локбиньском направлении юго-западнее Лонгшона, были сорваны.

5 марта Вьетнам объявил всеобщую мобилизацию и ускорил переброску из Камбоджи армейского корпуса для защиты столицы и других стратегических объектов. В тот же день Китай официально объявил о прекращении "ограниченной военной операции" и начале "организованного и планомерного" вывода своих войск (завешен к 17 марту, бои продолжались до последнего дня), а также заявил, что "преподал Вьетнаму хороший урок".

Среди целого ряда причин, повлиявших на решение Пекина прекратить наступление и начать отвод войск с территории Вьетнама, историки отмечают выявленные в ходе боевых действий серьезные просчеты НОАК в подготовке и ведении наступательных операций с использованием тяжелого вооружения, недооценку боеспособности вьетнамских пограничных частей и ополченцев, принявших на себя основной удар превосходящих сил противника, и осознание риска быть втянутыми в широкомасштабную затяжную войну с основными регулярными частями ВНА, приобретшими боевой опыт в ходе недавно закончившейся войны в Индокитае.

Однако определяющее влияние на принятие Китаем решения о прекращении наступления и отвода своих войск, как и на весь последующий ход событий в ЮВА и АТР в целом, оказала позиция двух сверхдержав, находившихся в период разрядки в стадии активного диалога с целью урегулирования нерешенных проблем советско-американских отношений, а также некоторых международных проблем, в том числе ограничения гонки вооружений и предотвращения ядерной войны. (В дни конфликта в Женеве проходила очередная встреча делегаций СССР и США на советско-американских переговорах об ограничении стратегических наступательных вооружений.)

Решающую роль в отражении китайской агрессии сыграл "фактор СССР". Сразу после китайского вторжения Советский Союз однозначно заявил о своей поддержке вьетнамского народа и о готовности выполнить свои договорные обязательства.

"Героический вьетнамский народ, ставший жертвой новой агрессии, — подчеркивалось в заявлении советского правительства, — способен постоять за себя и на этот раз, тем более, что у него надежные друзья. Советский Союз выполнит обязательства, взятые на себя по Договору о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. Советский Союз решительно требует прекращения агрессии и незамедлительного вывода китайских войск с территории СРВ" ("Правда", 19 февраля 1979 г.).

Договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ, подписанным в Москве 3. XI.1978 г. и вступившим в силу 13. XII.1978 г., предусматривалось "в случае, если одна из сторон явится объектом нападения или угрозы нападения, незамедлительно приступить к взаимным консультациям в целях устранения такой угрозы и принятия эффективных мер для обеспечения мира и безопасности обоих государств". (С заключением этого договора в Пекине связывали принятое руководством Вьетнама решение о вводе 25 декабря 1978 г. своего 120-тысячного "ограниченного воинского контингента" в Камбоджу, что привело к свержению поддерживаемого Пекином режима Пол Пота — Йенг Сари с образованием в январе 1979 г. Народной республики Кампучии (НРК).)

В Совбезе ООН Советским Союзом и Чехословакией был внесен проект резолюции с призывом немедленного вывода китайских войск с территории Вьетнама и требованием к Китаю возместить материальный ущерб. (Резолюция СССР и ЧССР была заблокирована большинством членов СБ ООН, контролируемым США.)

2 марта советское правительство выступило с новым заявлением. "В настоящий момент, когда курс Китая на расширение агрессии становится все более очевидным, — подчеркивалось в нем, — Советский Союз считает необходимым заявить со всей определенностью: действия Китая не могут оставлять безучастными тех, кто по-настоящему заинтересован в обеспечении безопасности народов, в сохранении мира. Китайские войска должны быть немедленно выведены из пределов Вьетнама, должны быть прекращены военная демонстрация на границах Лаоса и подготовка к вторжению в эту страну. Китайские агрессоры должны знать, что чем больше преступлений они творят, тем суровее будет расплата за них" ("Правда", 3 марта 1979 г.).

Резкое осуждение китайской агрессии в заявлениях правительства СССР подкреплялось весомыми конкретными шагами. С началом китайско-вьетнамского вооруженного конфликта в состояние полной боевой готовности были приведены ракетные части и дивизии Советской армии, стоявшие на границе с Китаем (25 мотострелковых частей, численностью 250 тысяч человек с авиационной поддержкой) на Дальнем Востоке и в Сибири, которые начали концентрироваться вдоль границы с Манчжурией. Незадолго до начала конфликта в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей была сконцентрирована крупная военно-морская группировка, создавшая заградительный кордон перед входом в залив Бакбо (Тонкинский).

В период с 12 по 26 марта 1979 года с целью оказания военного давления на Китай Советский Союз провел крупные войсковые и флотские учения на востоке страны, территории Монголии и в Тихоокеанском регионе, в которых участвовали более 200 тысяч человек личного состава, около 900 самолетов и 80 кораблей.

Во Вьетнам была направлена группа из 20 советников и специалистов по основным родам войск во главе с генералом армии Геннадием Обатуровым. При их содействии советскими летчиками транспортной эскадрильи на "Ан-12" началась ускоренная переброска армейского корпуса из Камбоджи на Лангшонское направление. Туда же был выдвинут сформированный на базе советских поставок зенитно-ракетный дивизион.

Решительные действия Советского Союза по оказанию массированной военно-политической и дипломатической поддержки и помощи Вьетнаму не оставили у пекинских стратегов, вознамерившихся "протестировать реакцию Кремля", сомнений в безнаказанности своих действий.

Принимая решение о прекращении военной операции, Пекин учитывал и позицию Вашингтона, куда накануне вторжения совершил поездку Дэн Сяопин. На протяжении конфликта США, испытывавшие растущие опасения быть втянутым из-за Китая в конфликт с СССР, ограничились призывом в выступлении президента Джимми Картера "проявлять сдержанность и стремиться предотвратить более широкую войну". Однако, избегая осуждения Китая, США тем самым поощряли Пекин на дальнейшее усиление военных действий.

Поставленные инициаторами "ограниченной военной операции" политические и военные цели (за несколько дней до ее начала заместитель председателя Центрального военного совета КНР Дэн Сяопин, назначенный командующим приграничного с Вьетнамом военного округа, объявил, что "Китай собирается преподать урок Вьетнаму), по их собственному признанию, были достигнуты лишь частично.

Не сбылись расчеты пекинских стратегов подорвать экономику и обороноспособность Вьетнама, уничтожить основные регулярные части ВНА, "выманив" их из Камбоджи (по некоторым данным, там находилось до 80 процентов всего личного состава), тем самым ослабив военное давление на вооруженные отряды полпотовцев. В короткие сроки разрушенные предприятия и другие объекты были восстановлены с материально-технической помощью СССР и других социалистических стран. Основные силы ВНА использовались в ходе конфликта ограниченно, к ее концу из НРК был переброшен только один армейский корпус.

Значительно превысили ожидаемые и собственные потери НОАК за период боевых действий. (Официальная информация о потерях сторон в ходе конфликта остается неполной и противоречивой.) Несмотря на значительное численное превосходство над ВНА и 12-кратное — по танкам и САУ, они оцениваются в 22 тысяч военнослужащих. (По данным Генерального штаба ВНА, потери НОАК составили 62,5 тысячи человек, китайские источники называют от 6,9 до 18 тысяч человек.) По вьетнамским данным, полностью были разгромлены три полка и 18 батальонов НОАК, уничтожены 550 военных машин, в том числе 280 танков Т-59 и бронетранспортеров, из них 67 были уничтожены, а остальные 213 захвачены и поставлены на вооружение ВНА, 118 орудий и минометов.

Потери Вьетнама оцениваются в 20 тысяч человек (официальные данные о потерях личного состава ВНА отсутствуют) и с учетом жертв гражданского населения — 30 тысяч человек. Крупный ущерб нанесен экономике северных провинций СРВ. По вьетнамским данным, за время военных действий в шести провинциях уничтожено более 45 тысяч крестьянских домов, более 900 школ, 428 больниц, 25 шахт, 55 промышленных предприятий.

В послевоенный период отношения между Китаем и Вьетнамом до их нормализации прошли долгий и сложный путь.

Китай, не достигнув своих целей путем военного конфликта с Вьетнамом, открыто взял курс на подрыв НРК, нагнетая с этой целью постоянную напряженность на границе с Таиландом и поощряя непрерывные провокации со стороны вооруженных отрядов полпотовцев, действовавших в пограничных с ним районах и укрывающихся на его территории.

Вскоре после окончания вооруженного конфликта с Вьетнамом Пекином было принято решение о непродлении советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанного в феврале 1950 года. Полный вывод вьетнамских войск из Камбоджи был объявлен одним из трех, а позднее четырех условий, которые СССР должен был выполнить для нормализации отношений с КНР.

Вьетнам, находясь под неослабевающим давлением со стороны стран АСЕАН и оказывающих им поддержку США и Китая, с 1982 года начал ежегодный частичный вывод из Камбоджи своего воинского контингента, стремясь тем самым выиграть время для стабилизации и укрепления общественно-политического строя в НРК и очищения ее территории от остатков антиправительственных банд.

Стоит отметить, что на протяжении последних сорока лет Вьетнам три раза направлял свои войска в Камбоджу и дважды их из нее выводил: после окончания первой войны в Индокитае (1945-1954 годы) и по завершении военных действий в 1975 году…

Осознавая зависимость перспективы нормализации ситуации в Индокитае и всей Юго-Восточной Азии от прекращения конфронтации с Китаем, вьетнамское руководство посылало все более явственные сигналы Пекину с предложениями нормализовать двусторонние отношения. Не встречая в ответ желаемой реакции, Ханой избрал на первых порах тактику "малых шагов" из опасения, что его более активные действия могут быть восприняты могущественным соседом как проявление слабости. Неуступчивость Пекина вьетнамские представители объясняли в беседах тем, что "Китай со своим уязвленным самолюбием "срединной империи", привыкшей диктовать свою волю соседним странам, никогда не простит Вьетнаму Кампучию и не смирится с сохранением там доминирующих позиций Вьетнама".

В то же время было очевидно, что перспективы оздоровления обстановки в регионе зависят от благоприятного исхода ведущихся между СССР и США переговоров по широкому кругу вопросов, в том числе непосредственно затрагивающих безопасность в регионе ЮВА и АТР в целом.

Основополагающее значение для урегулирования ситуации в регионе имела нормализация советско-китайских отношений. Советский Союз, продолжая линию на нормализацию советско-китайских отношений, выступил с рядом новых предложений на этот счет.

В январе 1989 года под влиянием СССР Ханой объявил и к сентябрю того же года осуществил полный вывод своего воинского контингента из Камбоджи. Что не только активизировало диалог между противоборствующими сторонами, но и ускорило процесс нормализации отношений Советского Союза с КНР, сняв тем самым изобретенное Пекином "четвертое препятствие".

Вторая Парижская конференция по Камбодже завершилась подписанием в октябре 1991 года соглашений о комплексном урегулировании положения в Камбодже. Однако до установления там политической стабильности стране еще предстояло пройти через избавление от банд "красных кхмеров" (остатки их сдались в 1999 году), соперничество противоборствующих политических партий, выборы 2003 года и формирование нынешнего состава коалиционного правительства Королевства Камбоджа.

Подписание Парижских соглашений и последующие шаги с обеих сторон по нормализации двусторонних отношений, сгладили, но не устранили китайско-вьетнамские противоречия, имеющие глубокие корни и многовековую историю. До сих пор они остаются напряженными и периодически обостряются, выливаясь в острые споры из-за взаимных территориальных претензий.

Анатолий Сафронович Зайцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук