Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400

«Триумф», или же С-400, представляет собой наиболее современное поколение отечественных тактических ракет, плюс является одним из самых мощных зенитно-ракетных комплексов. Многие государства хотели бы иметь нечто подобное у себя на вооружении. Эти тактические ракеты разрабатывались на основе С-200 и 300. Главная особенность кроется в следующем: ЗРК может следить сразу за тремя сотнями потенциальных врагов и ликвидировать более тридцати за один запуск.

Именно эти комплексы недавно использовались в учениях в Крыму (который является точкой противостояния РФ и западных держав). Они разрабатывали ситуацию в направлении территории, где в состоянии боевой готовности находится вооружение для перемещения на место непосредственного столкновения. Были отработаны поиск и идентификация потенциальных врагов, и последующая имитация запуска по целям.

«Триумф» легко добирается до объектов на высоте от пяти до тридцати километров, если они находятся в ближайших четырехсот километрах соответственно. Под удар попадают самолеты, ракеты и ракетные установки. ЗРК не зависит от погодных условий, работает на любой местности и при помехах и электронном давлении со стороны неприятеля.

Но самая уникальная способность: возможность контролировать огромное количество целей одновременно. Именно эти комплексы защищают столицу, Москву.

Российская Федерация укрепляет оборону Крыма с помощью «Триумфа», что в разы повышает обороноспособность на полуострове. В Минобороны считают, что подобные меры помогут сохранить полуостров в неприкосновенности. Кроме того, военные эксперты полагают, что данный шаг связан с действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на Черном море.

Очевидно, подобные меры не могли оставить равнодушными страны запада и ближайшего соседа Украину. Западный блок все еще настаивает на возвращении полуострова Украине, однако подобный шаг со стороны Российской Федерации говорит о том, что точка в этом вопросе окончательно поставлена. Москва защищает Крым как стратегически важную и незаменимую территорию.

Следует напомнить, что Крым попал в состав Российской Федерации после референдума в 2014-ом году, после чего президент Путин подписал указ о включении его в состав государства. Украинское правительство с того момента неоднократно заявляло, что любой ценой собирается вернуть полуостров. Порошенко даже пообещал превратить украинскую армию в сильнейшую на континенте и силой вернуть полуостров. Москва же хладнокровно отвечала, что Крым не вернет, и что он был включен в состав согласно международному праву. Видимо, в России решили подтвердить свою решимость в защите данной территории путем развертывания там С-400 «Триумф».

Фото: Pravda.Ru

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