Артиллерия в годы Великой Отечественной войны

В период с 1941 по 1945 годы артиллерия была важнейшей частью Советской армии. Она выполняла огромный объем задач в наступательных и оборонительных операциях. Вашему вниманию — список из наиболее известных артиллерийских систем времен Великой Отечественной войны, которые внесли немалый вклад в победу над фашизмом.

МЛ-20

МЛ-20 — гаубица-пушка 152-миллиметрового калибра, выпущенная в 1937 году. Это уникальное оружие, вобравшее в себя высокую дальность стрельбы и возможность вести огонь по траектории навеса. В период боевых действий лишь одна армия, немецкая, на вооружении имела нечто подобное. Без МЛ-20 не обходилась ни одна крупная операция с артиллерийской подготовкой. Самые известные: Московская, Курская и битва за Сталинград.

Сорокопятка

Еще одна пушка 1937 года, но уже, как несложно догадаться, с диаметром в сорок пять миллиметров. "Сорокопятка" — классическое орудие, использовавшееся против неприятельских танков, которое, впрочем, поражало и любые другие цели. Впервые ей нашли применение за три года до Великой Отечественной, в столкновениях с японцами на озере Хасан и при Халхин-Голе. В середине войны немецкие танки модернизировались и приоритетными целями 45-миллиметрового орудия стали транспортеры и огневые точки фашистов.

ЗиС-2

Противотанковая пушка 1943-го года, калибо — 57 миллиметров. Пушка непростой судьбы: дело в том, что разработали ее еще в первый год боевых действий, однако достойного противника для нее не нашлось (затраты на производство оказались велики), и проект свернули. Вспомнили о нем лишь в 43-ем, когда немцы начали всерьез использовать тяжелую технику. Это одна из двух противотанковых пушек производства СССР (первая — вышеуказанная "Сорокопятка").

3иС-3

Это самое массовое орудие времен войны. Представляет собой 76-миллиметровую пушку, разработанную в 42-ом году, тогда же она начала массово поступать в армию. Наиболее массовое применение 3иС-3 произошло в боях на направлениях Сталинградском и Воронежском. Орудие было легким и маневренным, при этом использовалось не только против техники, но и живой силы. С сорок первого по сорок пятый было выпущено более ста тысяч экземпляров, а основным очагом производства был город Горький.

Б-34

А это уже корабельная установка, на сотню миллиметров. Использовалась как зенитная артиллерия для дальнего огня, а само орудие окружалось щитом. Дальность стрельбы составляет более чем двадцать километров. В основном стояла на вооружении крейсеров. К сожалению, основное производство было сосредоточено в Ленинграде, оказавшемся в блокаде, поэтому Тихоокеанский флот с кораблями типа "Калинин" и "Каганович" оснащали уже другими орудиями.

Фото: Соцсети

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