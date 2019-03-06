Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"

Совсем недавно прошли испытания межконтинентальные баллистические ракеты в Плесецке. Там тестировали РС-24 "Ярс" - это обновленная версия небезызвестного "Тополя-М". Новое оружие - одно из самых мощных и быстрых, его даже окрестили пафосным названием "сын "Сатаны". Ее дальность - более десяти тысяч километров, она с легкостью транспортирует несколько боеголовок, обходящих противоракетную оборону.

Испытания прошли в начале месяца и, как заявляют в Министерстве обороны, без каких-либо нареканий. "Ярс" применяли в Архангельской области, где располагается местный космодром.

Согласно отчету министерства, ракета, в которой применяется твердое топливо и которая оснащена несколькими боеголовками, успешно прошла все поставленные перед ней задачи. Так, она ликвидировала потенциального врага на Дальнем Востоке страны (на Камчатке). Очевидно, испытание завершилось успехом - все заявленные характеристики подтвердились.

В Североатлантическом альянсе "Ярс" именуют иначе - СС-29. Он был разработан в Москве, тем же институтом, что работал над производством "Тополя-М". По большому счету, "Ярс" - модернизированная версия вышеуказанной баллистической ракеты.

Его можно оснастить шестью боеголовками, причем независимо друг от друга (т.е. каждая поражает собственную цель). Длина ракеты составляет более чем двадцать метров с шириной в два метра. Боеголовка представляет собой четыре боевых блока, причем каждый из них автономен. Мощность варьируется несколькими сотнями килотонн.

Следует отметить, что эта инновационная ракета обладает инновационной скоростью, она внесла серьезный вклад в создание ракетных сил стратегического назначения.

РС-24 готова проникнуть в любой ракетный щит. Следует заметить, в защитные системы не только уже существующие, но и которые будут разработаны в течение следующих двух десятков лет. У ракеты огромная скорость полета, превышающая скорость аналогов, причем она может в любой момент менять направление. А впервые испытания были проведены более десяти лет назад - в 2007-ом году.

Ходили слухи, что Россия собиралась разместить РС-24 на территории Белоруссии после выхода США из договора РСМД, однако посол в граничащем государстве отверг такие предположения. По словам дипломата, в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что недавно лидер Соединенных Штатов Трамп заявил о выходе из договора по сокращению ракет средней и малой дальности. Выход займет до полугода. В Америке полагают, что в России договор нарушают, и его соответственно следует аннулировать.

Президент Путин в свою очередь объявил, что Россия зеркально ответит на действие заокеанского государства.

Фото: Pravda.ru

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