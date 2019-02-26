Эксперт рассказал, как США будут силой свергать Мадуро

Если США решатся на вторжение в Венесуэлу, то будут это делать не силами армии, а частных военных компаний и "руками колумбийцев", считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Выступая на антивенесуэльском сборище в Боготе, вице-президент США Майк Пенс предупредил союзников по "группе Лима", что если они продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, то столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене."Если вы продолжите поддерживать этот режим (Мадуро), это только изолирует ваши страны на мировой арене", — сказал Пенс.

После провала "гуманитарной миссии" 23 февраля, США объявили о новых санкциях против 4 венесуэльских губернаторов, "которые поддерживают Мадуро и препятствуют въезду гуманитарной помощи в страну". Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин. "Казначейство нацелено на четырех губернаторов штатов, приравненных к бывшему президенту Мадуро за то, что они стоят на пути крайне необходимой гуманитарной помощи и продлевают страдания венесуэльского народа", — сказал он.

Санкции уже были введены Вашингтоном в отношении спецслужб и государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Между тем министр иностранных дел Колумбии Карлос Трухильо в интервью в понедельник заявил, что в Колумбии "никогда не задумывались о военном решении" конфликта в Венесуэле. "Все действия являются политическими и дипломатическими, и я говорю это категорически, чтобы больше не было спекуляций относительно позиции Колумбии", — цитирует Bloomberg. Президенты Панамы и Гватемалы, а так же представитель Перу также заявили, что они выступают за мирный подход, основанный на дипломатии.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Василий Дандыкин, если американцы и будут что-то предпринимать в военном отношении, "то, вероятно, руками колумбийцев". "Колумбийцы уже свое дело сделали: с их участием появились первые жертвы, которых объявят сейчас героями, а режим Мадуро — кровавым. Это известная тема", — заметил эксперт.

Очень важен вопрос — "насколько далеко может пойти оппозиция, возьмет ли она в руки оружие?", продолжил Василий Дандыкин. Известно, что армия и флот Венесуэлы, силовики "подавляющим большинством поддержали Мадуро и действующую власть". "Это очень важный момент в отличие от других подобных событий, который происходили в Латинской Америке. В том числе, от сирийского сценария".

"Если американцы войдут в Венесуэлу, то это будут частные военные компании, или советники, может быть, на уровне спецназа, но никак не армия", — заметил Василий Дандыкин. Они попытаются развязать гражданскую войну. Но, как ни крути Мадуро — всенародно избранный президент, а Гуайдо расценивается многими как предатель, отметил эксперт.

То, что провокации будут — это очевидные вещи, продолжил он. "Но есть страны в Латинской Америке, которые поддерживают Венесуэлу. В том числе такая приличная страна и большая как Мексика, которая всегда шла в фарватере американской политики, но после трамповской пограничной стены не признала этого молодого приятеля, который отучился в Америке. Так что пока США выбрали, с их точки зрения, слабое звено Венесуэлы — экономику и ужесточают санкции, посмотрим что будет дальше" — , резюмировал Василий Дандыкин.

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