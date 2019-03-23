Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться

Пневматическое оружие пользуется широким спросом. Как правило, на его приобретение и использование не требуется разрешений. Это даёт возможность любому поупражняться в стрельбе или даже поохотится. Именно поэтому мы решили познакомить читателя с несколькими любопытными фактами, связанными с этим интересным оружием.
Оказывается, слово пневматика пришло к нам из древней Греции. В те далекие, античные времена, этим словом обозначали обычный ветер.
Многие считают, что пневматическое оружие - это игрушка, которая предназначена для стрельбы по консервным банкам на заднем дворе. На самом деле, это целая оружейная отрасль. Выпускается огромное количество разных моделей. Среди них и мощные ружья для охоты с оптикой, различные пистолеты, револьверы и револьверы Флобера. Любой сможет найти оружие под свои нужды и, кстати, это мощное средство самозащиты.
Пневматическое оружие действительно в основном предназначено для развлечения, но если рассматривать мощные винтовки и ружья, то с ними вполне можно охотится на небольшую дичь или избавлять частное подворье от надоедливых крыс. Пистолеты являются прекрасным способом защитить себя и свое жилье. Иногда только один вид такого пистолета может остудить пыл злоумышленника.
Еще несколько столетий назад изобретатели считали, что за пневматическим оружием будущее. Причина была в том, что не очень развитое огнестрельное оружие было очень шумным и дымным. Поэтому была надежда, что пневматика сможет исправить эти недостатки. Но со временем огнестрельное оружие сделало рывок, оставив пневматику далеко позади.
Низкие цены на пневматическое оружие и схожесть его с огнестрельными аналогами позволят приобретать его любому желающему. Когда у человека есть пусть даже пневматический пистолет - это делает его более уверенным. А уверенность - это залог спокойной жизни. Как писалось выше, сам вид пистолета не позволит лихому человеку решить причинить вам вред. А в наше неспокойное время это дорогого стоит.
Интересно, но хоть пневматическое оружие уже давно покорило российский рынок, до сих пор в русском языке не нашлось точного определения и названия для боеприпасов к пневматическому оружию. Все, что люди смогли придумать, так это просто слово "пульки". А вот в английском языке есть четкое слово "pellets", которое в точности означает пули для пневматического оружия.
Сегодня ведущие страны мира, в том числе и Россия, ведут разработки пневматического оружия большого калибра. Пока передовые позиции в таких разработках находятся у китайцев. Они пытаются создать корабельное орудие, которое будет толкать боеприпас с помощью пара кипящей морской воды.
Фото: Pravda.Ru
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