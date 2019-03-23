Бомбы из мышей, сверхзвуковые ракеты и многое другое, поражающее воображение, оружие

Многие даже не представляют, какое оружие действительно изобретали и продолжают изобретать люди. Некоторые виды вооружения приводили в шок, ведь логически сложно представить, что такое действительно использовали и продолжают применять. Сейчас предлагаем ознакомиться с некоторыми разработками и пополнить свой арсенал знаний несколькими уникальными видами оружия.

Бомбы из мышей

Хотя название "Bat Bomb" больше смахивает на оружие, которое пришлось бы по душе Бэтмену, но в реальности это был проект во времена Второй Мировой войны. Все должно было происходить по следующей схеме: в канистру помещались летучие мыши, к телам которых заранее прикреплялись зажигательные бомбы. Далее такие приспособления сбрасывались бы на японские города, а летучие мыши, по задумке, должны были разлетаться в разные стороны, разнося бомбы по всем областям. Во время детонации этого оружия произошел бы масштабный пожар. Хоть первичные опыты увенчались успехом, проект пришлось закрыть, так как все ресурсы ушли на создание атомной бомбы.

Орган

В данном случае речь пойдет совсем не о музыкальном инструменте. Название "Орган" носила одна пушка, которая с течением времени претерпела множество изменений. Если проводить сравнение с пулеметами, то органы не снабжались автоматической системой и могли производить выстрелы лишь по одному боеприпасу из каждого отверстия. Наиболее известной моделью считалась "Duck Foot Pistol", удостоившаяся такого названия из-за внешней схожести с нижней конечностью утки.

Сверхзвуковые ракеты

Сегодня максимально реактивная ракета, существующая на планете, способна разогнаться до 3 Махов (скорость звука в воздушном пространстве). Но ученые не стоят на месте, и уже сейчас Россия, Китай и США работают над созданием гиперзвуковых ракет, которые смогут достигать скорости в 5-10 Махов (около 32186 км/ч). На подобных скоростях ракету невозможно будет отследить никаким образом.

Металлический шторм

Некоторые пулеметные установки обладают способностью стрелять с частотой в 1000 залпов за 60 секунд. А теперь представьте, что существует пулемет, который может стрелять в 1000 раз быстрее. Metal Storm был создан австралийской организацией с одноименным названием. Внешне он похож на орган, как и в предыдущем случае. Изобретение способно осуществлять до 1 000 000 выстрелов за 60 секунд.

Системы лазерного оружия

Большинство жителей нашей страны видели хотя бы однажды нашумевший фильм "Звездные войны". Сюжет данной кинокартины все больше напоминает реальность. Например, в 2014 году ВМС США установили свою первую лазерную систему на плавательном судне. Применяя концентрированные мощные лучи, установка может ликвидировать беспилотные летательные средства или проводить обстрел по кораблям.

Фото: Pravda. Ru

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