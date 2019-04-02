Линейный корабль "Бисмарк" - немецкий линкор Второй Мировой войны

После того, как в Германии власть захватили национал-социалисты, в стране начали активно восстанавливать флот. Для Адольфа Гитлера возможность иметь серьезные морские силы была вопросом не только военного характера, но и политического. Уже в тридцатые годы был разработан план, гласивший, что в течение следующих лет военно-морской флот фашистов должен стать одним из сильнейших в мире.

К концу сороковых немцы собирались вооружиться десятком линкоров, несколькими авианосцами, крейсерами и эсминцами. Особая роль отводилась линейным кораблям "Бисмарк".

Он должен был продолжить традицию так называемых карманных линкоров, которые немцы производили под Версальскими соглашениями (напомним, договор максимально сковывал военный потенциал Германии). Однако, когда Германия договор разорвала, никакой реакции на наращивание военной мощи не последовало.

И вот вскоре в Гамбурге началось строительство нового корабля, названного в честь Отто фон Бисмарка — он должен был стать первым представителем линкоров, которые немцы построят после Первой Мировой войны.

Это должен был быть океанский рейдер. Уже в 39-ом году он был спущен на воду, при торжественном присутствии Гитлера и внучки Бисмарка. Командиром первого линкора стал Эрнст Линдеман.

При испытаниях в Балтике корабль двигался со скоростью примерно в тридцать узлов, что было солидным на то время показателем. Топливные баки соответствовали аналогичным на тихоокеанских линкорах. Он был оснащен великолепной броней, современным вооружением, а система управления огнем была на тот момент инновационной.

Вторая мировая набирала обороты, а фашисты контролировали почти всю Европу. Единственным их противником был английский флот. По большому счету, "Бисмарк" превосходил своих противников, но у англичан было больше опыта на море. Поэтому корабль не мог рассчитывать на честные поединки (да это и не было нужно).

Поэтому немецкое командование решило использовать линкор как рейдер для того, чтобы уничтожать транспортные суда неприятеля — функционал позволял решать подобные задачи.

Насколько это целесообразно — вопрос дискуссионный, ибо историки до сих пор об этом спорят. Вроде как, уничтожать торговые судна могли и другие представители военной машины Гитлера, но с другой стороны, появление на воде такого серьезного противника как "Бисмарк" приводило в ужас весь английский флот.

Таким образом, данный линкор стал первым полноценным кораблем класса линкоров после окончания Первой Мировой войны. Конечно, прослужил он не шибко долго, но в момент эксплуатации был одним из лучших в мире. Он уступал только "Айове" и "Ямато", американского и японского производства соответственно.

Что же касается характеристик, то они следующие: водоизмещение — 42 тысячи тонн; броня покрывала до семидесяти процентов корабля; на вооружении находились 380 миллиметровые орудия, двенадцать вспомогательных, плюс огромное количество зенитной артиллерии.

Фото: Соцсети

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