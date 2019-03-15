Новейшая российская аэробаллистическая ракета малой дальности "Кинжал"

Согласно утверждениям высокопоставленных лиц Военного ведомства Российской Федерации, ракета комплекса "Кинжал" будет обладать широким радиусом поражения. Речь идет о полете на расстояние трех тысяч километров при условии, что пуск произойдет с бомбардировщика Ту-22М3. Утверждается, что радиус поражения уменьшится на тысячу при условии пуска с МиГ-31К (стоит отметить: изначально "Кинжал" планировалось использовать только на нем).

"Кинжал", собственно, является авиационным ракетным комплексом, соответственно дальность применения надо сопоставлять с боевым радиусом его носителя. Для Ту-22М3, который будет носителем, радиус нанесения удара будет один. Если носитель будет иным — то и дальность полета "Кинжала" будет варьироваться.

Хотя зарубежные эксперты настаивают, что радиус действия данного экземпляра составит менее двух тысяч, ибо подобный показатель включен в радиус МиГ-31.

Американские военные эксперты, выступавшие с докладами, полагают, что уже в следующем году ракета попадет на вооружение в российскую армию. Так, совсем недавно прошли ее испытания на расстояния в пятьсот миль.

Аэробаллистическая ракета разрабатывалась на основе ракет малой дальности, чей радиус действия — не более пятисот километров. За океаном предполагают, что оружие испытали более десяти раз и все из испытаний прошли успешно, в то время как у нас сообщают, что ракету испытывали более сотни раз.

В воздухе подвешен вопрос: сможет ли Ту-22М3 применять "Кинжал", ведь его скорость значительно меньше скорости МиГа.

В Минобороны заявляют: действительно, успех зависит от скорости. У вышеуказанного МиГ она выше, чем у Ту-22М3, однако если есть возможность провести такие испытания, то почему бы этого не сделать? Если все пройдет успешно, то боевые возможности отечественных ВКС расширятся, причем значительно.

Правда, остается неясным, способен ли Ту-22М3 разогнать ракету до необходимой скорости. Так, самолет способен разгоняться до двух махов, но дело в том, он не обладает параметрами МиГ.

В основе "Кинжала" лежат уже существующие ракеты "Искандер", способные проходить существующие в настоящее время системы по борьбе с баллистическими ракетами. Все дело в том, что "Искандеры" маневрируют во время полета. В России также утверждают, что "Кинжал" может уничтожать самые разные цели, в зависимости от миссии (среди которых, например, авианосцы).

Фото: Pravda. Ru

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