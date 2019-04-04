Аустерлицкий разгром - как Наполеону удалось одержать победу в великой битве

Как известно, битва под Аустерлицем закончилась полным разгромом русско-австрийской коалиции. Победа Наполеона не была случайностью. Просто великому полководцу противостояли талантливые русские генералы и храбрые солдаты и офицеры, которыми, к сожалению, руководило бездарное командование.

Хитрость Наполеона

Заняв позицию под Аустерлицем, Наполеон решил обмануть генералов русско-австрийской коалиции. Он решил увести часть войск с левого фланга, тем самым ослабив его. План французского полководца состоял в том, что коалиционные войска, увидев ослабленный фланг, захотят направить туда основные силы. Тогда конница и пехота одним сильным ударом прорвут центр противника, рассекут его пополам и легко расправятся с отрезанными друг от друга частями.

Штабные генералы русско-австрийской коалиции легко поддались на приманку, подготовленную Наполеоном. Не задумываясь о том, почему Наполеон ушел с левого фланга, они посчитали его маневр обычной осторожностью, если не сказать трусостью.

К утру войска Наполеона и коалиции расположились в следующем порядке. Левым флангом французов командовали маршалы Дани и Бернадотт, центром — маршал Сульт, правым флангом — маршал Даву. В резерве стояли гренадеры Бесьера, конники Мюрата и гренадеры Ундино.

У коалиционных войск левый фланг защищали русские солдаты под командованием генералов Дохтурова, Ланжерона и Пржбышевского под общим руководством генерала Буксгевдена. Центром, в котором стояли русские и австрийские полки, командовал Кутузов с подчиненными ему Милорадовичем и Коловратом. Правым флангом, где находились русские и австрийские войска, командовал Багратион.

Бой начался в 9 утра. Французы начали наступление по всему фронту, но самый сильный удар по центру союзников нанес маршал Сульт. Атака была настолько мощный, что через полчаса колонна русских войск перестала существовать.

Ожесточенное сопротивление

Русские войска сопротивлялись до последнего по всему фронту. Кавалерия под командованием великого князя Константина атаковала французов с фланга так мощно, что те отступили. Но штаба союзных войск к тому времени уже не существовало, фланги были отрезаны французами, и в результате левый фланг попал в окружение, и почти все солдаты и офицеры вынуждены были сдаться.

План Наполеона успешно выполнялся, если бы не русские гвардейцы на правом фланге, которыми командовал Багратион — они успели развернуться и не только сдерживали французов, но и даже пытались перейти в наступление. Наполеону пришлось бросить туда свои резервы, чтобы заставить русских отступить. Русские солдаты отступили, понеся большие потери. Сульт занял центральный пункт боя — деревню Працен, и Наполеон перенес туда большую часть войск. Он видел, что цель сражения достигнута — войска коалиции рассечены на три части с потерей коммуникаций, и остается только их уничтожить.

В результате, оставшиеся русские войска были вынуждены отступать туда, куда их гнали французы — на подмерзшие осенние болота и озера. Некоторые пытались отступать дальше, по замерзшим водоемам, но Наполеон приказал артиллерии разбить ядрами хрупкий лед, и под Аустерлицем утонуло более 2 тысяч русских солдат. Так, полным разгромом союзной армии закончился бой под Аустерлицем.

Фото: Соцсети

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