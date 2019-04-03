Поражение персов при Платеях: первое серьезное поражение персидской армии

Во все века правители, придя к власти, мечтали о том, чтобы их государства стали центром вселенной, а другие народы покорялись бы их воле. Персидский царь Дарий не был исключением из этого правила. Сев на трон Персии, он вознамерился покорить все известные ему страны и начал с похода на Грецию. Произошло это в VI веке до н. э.

Ополченцы греческих городов

В конце текущего века завоевания Дарию удавались. Армия персов вторглась в Грецию и завоевала несколько островов: Геллеспонт и Фракию, и вошла в главный греческий город Афины. Тут греки не выдержали, забыли свои междоусобные распри и стали совместно готовится дать решающий бой Дарию и разгромить его армию. Характерно, что в армию собрались не только профессиональные войны, но и обычные горожане. Ополченцы прибывали из Спарты, Афин и других пелопоннесских городов. В результате персам противостояло греческое войско в 80 тыс. солдат под предводительством спартанца Павсания .

Персы ждали организованного сопротивления греков, их войско, состоящее из закаленных в боях профессионалов, насчитывало 120 тыс. солдат при поддержке 50 тыс. македонян, фракийцев, фессалийцев. Командовал армией военачальник Мардоний.

Войска сошлись возле греческого города Платеи в Южной Беотии. У греков, в отличие от персов, не было конницы, поэтому Павсаний приказал своей армии занять склоны горы Киферон. От лагеря персов греков отделяла река Азоп. Таким образом, персам было невыгодно атаковать греческую армию, а грекам выходить на открытое место под удар конницы. Поэтому командиры обеих армий выжидали благоприятного случая.

Но случай не представлялся, и поскольку и греки, и персы были суеверны и во всем полагались на решения своих богов, то решили прибегнуть к помощи прорицателей. Но и те утверждали, что в битве окажется побежденным тот, кто перейдет реку.

Павсаний решил подойти ближе к реке и расставил свои войска на холмах возле Асопа. В центр он поставил ополченцев греческих городов, которых с флангов прикрывали спартанцы и афиняне. Мардоний поставил против спартанцев самых сильных и рослых персов, афинянам противостояли их соплеменники-наемники, в центре находились мидяне и бактриане.

"Фаланга" побеждает

Чтобы вынудить греков предпринять какие-либо действия, персы перекрыли дорогу, по которой грекам подвозили продовольствие, и засыпали ручей, из которого те брали воду. Павний ночью скрытно отступил с позиций. Сначала он вывел центр, затем афинский фланг. Спартанцы уйти не успели, так как рассвело, и персы бросились на них в атаку. Но спартанцы выстояли, а позже им пришло на помощь и отступившее войско. После того, как Мардоний был убит, а отряд его лучших воинов уничтожен, персы бежали с поля боя.

Историки видят причину поражения персов в наличии у греческих воинов тяжелого вооружения. Греки применяли в бою тактику "фаланги" — строя, который растягивался на 500 м, если в шеренге стояло 1000 пехотинцев, каждый из которых был вооружен мечом и огромным щитом. Фаланга быстро надвигалась на врага, усиливая психологическое давление воем труб и визгом флейт.

Победа греков была первым сражением, заставившим персов отказаться от завоевания Греции. В 449 году до н. э. между греческими городами и Персией был заключен мирный договор, который известен как "Калиев мир".

Фото: Соцсети

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