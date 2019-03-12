Кто принимал самое активное участие в создании револьвера?

Все началось с офицера по имени Артемас Уиллер, он запатентовал револьвер в США, тогда это был еще кремниевый револьвер. А через несколько месяцев другой изобретатель, который тоже был родом из Америки, отправился в Англию и там получил патент на револьвер, это был Коллиер. Так вот, оба этих револьвера были недостаточно хороши, дело в том, что они имели низкую дальность стрельбы, а еще обходились в очень большую сумму. Никакого распространения оружие не получило — оно было недоступным из-за тяжелого процесса производства и высокой цены.

Эра настоящего револьвера началась с того, что изобрели ударно-капсюльный замок и состав, который заставляет заряд воспламениться. Так вот, 19 июля 1814 года (вот она дата рождения настоящего создателя револьвера) в Хартфорде появился на свет Самюэль Кольт. Парень вырос и стал коммерсантом, а в период с 1834 Джон Пирсон, который уже профессионально занимался оружием, работал на Кольта и предложил ему свой вариант модели револьвера. Это одна версия, по другой — Кольт все сделал сам. В общем — в историю вошло и заняло крепкую позицию имя Кольта, сам он сделал это открытие или нет — вопрос.

Официально первый револьвер, который мы привыкли видеть, то есть — капсульный, запатентовал Кольт, это было 18 декабря 1835 года. Так вот, название оружие получило "Патерсон", потому что изобретатель открыл свою мануфактуру в городке Патерсон. Через год — 25 февраля 1836 года Кольт забрал свой патент в США, револьвер стал постепенно расползаться по штатам, особенно понравился он в Техасе. Ну, какой же вестерн без револьвера? Прошло немного времени и револьвер стали называть именем штата, так уж он прижился там. И тут Кольт увидел настоящую прибыль, это огромные деньги, о которых он даже думать не мог. Кольт, надо отдать ему должное, выпустил револьвер в мир, а вот саму систему изначально все же изобрел Уиллер, по крайней мере, принято так считать. В общем — работа всех, кто прикасался к разработке, важна.

Почему вообще это оружие так называется? Потому что револьвер не работает так, как обычный пистолет. Здесь вместо магазина крутящийся барабан, и слово revolve как раз переводится с английского как "вращать". Когда вы выстрелите, внутри останется стеклянный сосуд, нужно освободить барабан и снова зарядить оружие. Конечно, обращение с обычным стволом гораздо быстрее и проще. Револьвер не для всех.

Фото: Pravda. ru

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