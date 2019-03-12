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Автор Мария Иванова

Как купить оружие в этом году?

Силовые структуры » Министерство обороны

 

Как купить оружие в этом году?. 400369.jpeg

Если вы надумали приобрести себе какое-то оружие, будь то пистолет или нож, сначала нужно подумать о том, как скажется покупка на вашем кошельке и нервах, стоит ли это того. Конечно, разрешение требуется не на все виды оружия, начнем как раз с того, какое оружие можно приобрести без получения лицензии. Это электрошокеры, газовые баллончики, а также другие аэрозоли. Не требуется разрешение и на пневматическое ружье, у которого максимальная дуэльная энергия не превышает 6,5 Дж, калибр такого ружья — до 4,5 миллиметров. Так вот, в связи с таким послаблением, рождается невольный вопрос: а как быть со страйкбольным ружьем? Как правило, энергия такого ружья тоже не превышает 6,5 Дж. Так вот, перейдем непосредственно к самому процессу получения разрешения, который многих пугает и становится преградой на пути к покупке.

Первое, что нужно понять — порядок получения разрешения напрямую зависит от вида оружия. Конечно, основной документ, который регулирует порядок получения разрешения, ФЗ "Об оружии", речь о 150-ом федеральном законе. Стоит туда заглянуть, но мы расскажем все короче и на русском языке. Сначала нужно точно определиться, какое оружие вы выбираете, теперь уже можно перейти к процессу получения разрешения.

Один важный момент — покупка сейфа. Он нужен обязательно, его будет проверять участковый, когда наведается в гости. Если сейф по габаритам не подходит вашему оружию, в разрешении вам откажут. Так что, внимательно отнеситесь к его выбору, с этим помогут в оружейном магазине. Когда вы обращаетесь непосредственно в лицензионно-разрешительный отдел, вам нужно предоставить службе данные о себе — копия паспорта и фотографии 3 на 4 сантиметра, данные о том, что вы оплатили сбор, квитанцию, а также заполненное заявление, форму можно найти в сети или запросить непосредственно в ведомстве. Пакет документов включает в себя справку от психиатра, справку о несудимости, информацию о постоянном месте жительства, свидетельство о прохождении курсов обращения с оружием, рапорт участкового, который проверил у вас в доме сейф. Это все общие правила, теперь перейдем к частым причинам отказа.

Отказать в лицензии могут по причине неверных сведений о ваших заболеваниях, если вы скрыли факт постановки на учет у психиатра, нарколога и невролога. Если у вас есть судимость, или вы отбывали наказание за умышленное убийство, вам тоже откажут в лицензии, а еще отказ придет тем, кто не достиг возраста 18 лет. За совершение двух или более административных правонарушений за год вам тоже откажут в лицензии. Что касается курсов, их можно пройти в разных местах и длительность разнится — где-то курс длится два месяца, а где-то — четыре.

Фото: Pravda. ru

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