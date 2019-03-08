Шпионское оружие из фильмов в реальной жизни

Многие смотрели, или хотя бы слышали, о фильме под названием "Укол зонтиком". Это вообще-то комедия, но вот история, которую мы вам поведаем, вовсе не из веселых. Дело в том, что в этом фильме 1980 года разрабатывается убийство с помощью зонта. К слову, если вы не можете вспомнить картину, в ней играл Пьер Ришар. Так вот, это смешная и вымышленная история, но в истории был случай, когда человека убили с помощью специального зонта.

Имя несчастного — Георгий Марков, он был болгарским диссидентом и писателем, жил в Великобритании. Его убили зонтом, вернее — веществом, которое было встроено в зонт. Мужчина работал на ВВС, когда скрывался в Лондоне, может быть вы слышали эту историю. В общем, он шел домой с работы и оказался на остановке общественного транспорта, там было очень много народа. В какой-то момент Георгий почувствовал, что в ногу ему что-то вонзилось, человек с зонтом, который стоял рядом, просто попросил прощения и ушел.

На следующий день Марков осознал, что ему нехорошо и умер. Как показало вскрытие, в ноге у писателя находилась капсула с рицином, это яд, который действует активнее цианистого калия в шесть раз. Дело было таким громким, что убийцу все же нашли, а может это было и несложно, учитывая всю предысторию конфликта Маркова с недругами. А самое интересное, что по прошествии нескольких лет бывшие сотрудники советского КГБ рассказали журналистам, что это они передали зонт из СССР в Болгарию. Зонт имел внутри очень сильную пружину, которая легко вводилась в действие простым нажатием кнопки. Давление, которое создавал баллон с газом, выстреливало из зонта капсулу с ядом.

Еще кое-что любопытное из шпионских фильмов — одноразовый пистолет. Это тоже не миф. Дело в том, что ЦРУ необходимо было разработать нечто такое для операции во Вьетнаме. И вот на свет появился малыш "Дир Ган" — длинна его дула всего 66 миллиметров. Прелесть, а не пистолет, можно спрятать в сжатом кулачке. Один выстрел — это все, на что может рассчитывать его обладатель. Стоил такой пистолет очень дешево — всего 4 доллара за штуку.

К слову, "Дир" — часть названия, которая произошла от английского "олень", нет точной информации, почему пистолет назвали так. Но цель у этого изобретения была следующая — один выстрел нужен солдату, чтобы убить врага и получить в руки его оружие. Экономия, если хотите. Всего была выпущена тысяча таких стволов, их выдавали партизанам. Есть одно "но", ствол сможет стрельнуть второй раз, но для этого нужно проделать сложную операцию, собрать его заново, что требует достаточно много времени.

Фото: соцсети

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