Английская штурмовая винтовка L85A2 и ее история

Штурмовая винтовка L85A2 не даром используется как основное оружие солдат Британской армии. После многих лет изменений, практика использования винтовки в различных вооруженных конфликтах показала ее как отличное и безотказное оружие. Выполнена винтовка по довольно интересной конструкции — булл-пап. У L85A2 довольно интересная история, и сейчас мы вам про нее расскажем побольше.

История разработки L85A2

Отказ от винтовки EM-2 Великобританией в 1950-х годах послужил толчком для перехода на L1A1, которая во многом соответствовала всем нуждам армии, но лишь немного отличалась от FN FAL, выпускавшейся в Англии до этого. Можно предположить, что винтовка L1A1 так и использовалась бы армией, если бы не пошли догадки, что НАТО перейдет на боеприпасы более мелкого калибра. Англичане сразу поняли, что на этом можно получить большое количество денег, и поэтому они начали разрабатывать патроны нового типа. В результате, конструкторы смогли представить новый патрон 4,85×49, но, несмотря на крошечный калибр, патрон был эффективен на расстоянии до 1 км. Пуля весила всего 3 грамма и из-за этого могла разгоняться свыше 950 м/с.

Но в итоге новые боеприпасы не нашли широкого распространения и был установлен новый стандарт патрона калибра 5,56×45, и англичанам пришлось переделывать все оружие именно под этот патрон. Новая винтовка под индексом L85A1 появилась на свет в 1984 году, но это оружие имело огромное количество минусов. Популярная фирма Хеклер-Кох в 2000 году получает заказ на усовершенствование около 200 тыс. винтовок, и через год англичане получили новые винтовки под названием L85A2. Во время первой же кампании в Афганистане, в которой участвовала Великобритания, новая винтовка показала не самые лучшие результаты и, после очередных доработок, L85A2 в комплекте с прицелом SUSAT показала отличные результаты. Позднее на базе L85A2 был создан ручной пулемет L86A2.

Тактико-технические характеристики штурмовой винтовки L85A2

L85A2 обладает достаточно средними для своего класса характеристиками, но благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ. Винтовка обладает калибром NATO 5.56×45 мм. и использует патроны 5.56×45 мм. В один магазин вмещается 30 патронов. Что касается размеров, то общая длина винтовки 770 мм, при длине ствола в 518 мм. Вес тоже является довольно средним для своего класса — 4,13 кг весит сама винтовка, а вес полностью заряженной винтовки вместе с прицелом достигает 5 кг. У L85A2 довольно неплохой темп стрельбы — 650 выстрелов/мин.

Итоги

Претерпев немалое количество различных модификаций и доработок, L85A2 является отличным конкурентом другим штурмовым винтовкам. В наше время эта винтовка занимает по праву заслуженное место в арсенале армии Великобритании.

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