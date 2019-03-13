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Автор Олег Ермолаев

Любимое оружие американских гангстеров - как появился "Томпсон"

Силовые структуры » Министерство обороны

Все мы смотрели фильмы про гангстеров 1920-х годов и замечали, что почти все используют одно и то же оружие — автомат "Томпсона". Легендарное оружие, которое всегда являлось ключевым вопросом в разборках чикагских группировок. Попробуем разобраться, чем же "Томпсон" заслужил такую славу и звание "Национальной гордости".

Любимое оружие американских гангстеров - как появился "Томпсон". 400495.jpeg

Разработка и история автомата "Томпсона"

Джон Талиаферро Томпсон — конструктор, по имени которого назван автомат, по многим данным не является истинным создателем оружия. Джон был одним из основателей Auto-Ordance и нанял несколько инженеров, которые и являются создателями автомата. Теодор Эйкхофф, Оскар Пэйн, Джордж Голл и Джон Блишу — все они сделали огромный вклад в создание "Томпсона". Но, как бы то ни было, без самого Джона Томпсона автомат бы не появился на свет. После Первой мировой войны все страны-участницы пришли к выводу, что необходимо более скорострельное оружие, так как тактики ведения войны меняются и требуют более совершенного вооружения. Таким образом, Auto-Ordance представила в 1919 году новый вариант автомата, который показал отличную скорострельность и высокую надежность, но имел большой минус — цена. Более 200 долларов за штуку. Из-за того, что война закончилась к тому времени, в США решили, что нецелесообразно вооружать армию такими дорогими пистолетами-пулеметами. Через два года Джон представил более дешевый вариант, но все так же не сыскал интереса в американской армии. Но Джон не сдался и решил найти почитание среди блюстителей порядка, и нашел его, но только среди ФСБ.

В этот момент можно было бы подумать, что компания Джона провалилась, но введенный в это время "сухой закон" сыграл Томпсону на руку и вызвал интерес к автомату среди гангстеров, которые отлично понимали, какие возможности скрывает в себе этот пистолет-пулемет.

Правоохранительные органы пытались предотвратить попадание этих автоматов в руки гангстеров путем издания различных законов, но у них это получилось не особо успешно.

Тактико-технические характеристики автомата "Томпсона"

Для понимания популярности автомата стоит сказать несколько слов про его ТТХ. Калибр томми-гана — 11,43 мм, используются патроны 45 ACP. Вес, по сравнению с другими пистолетами-пулеметами того времени, крайне небольшой — всего 4.5 кг без магазина и около 5 кг с магазином на 20 патронов, почти 7 кг с магазином на 50 патронов и больше 8 кг, если автомат снаряжался большим магазином. Как уже было сказано, "Томпсон" обладал запредельной для того времени скорострельностью — 600-700 выстрелов в минуту, что позволяло буквально заливать недруга пулями.

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Темы США оружие автомат томпсон
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Любимое оружие американских гангстеров - как появился "Томпсон"
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