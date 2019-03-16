FN FAL - главный конкурент АК-47 и его характеристики

FN FAL можно назвать главным конкурентом АК-47. Многие утверждают, что соперником АК-47 является американская винтовка М16, но это не совсем так. Именно FN FAL противостояла "Калашникову" во многих вооруженных конфликтах. Нельзя сказать, что FN FAL полностью похож на АК-47. Все-таки он устроен намного сложнее и по многим показателям превосходит советский аналог. Не зря FN FAL до сих пор используется во многих армиях мира и является одной из самых популярных винтовок в мире.

История появления FN FAL

FN FAL начинает свой путь практически одновременно с детищем Михаила Калашникова. В 1946 году популярная немецкая компания FN Herstalначала конструировать новую винтовку под экспериментальный патрон 7,92×33 Kurz. В то же время конструкторы создавали винтовку FAL под привычный винтовочный патрон. Два образца принимали участие в конкурсе в США в 1950 году. Армии понравился образец, но не понравились используемые патроны. Американцы были готовы закупить новые винтовки, но только с одним условием: винтовка должна быть переделана под патрон 7,62×51 НАТО. Через три года производящая компания выполнила все условия и была готова к серийному производству. Первой страной, которая вооружила своих солдат FN FAL, была Канада. Популярность на своей родине винтовка получает только в 1956 году и поступает на вооружение Бельгии, через год Великобритания следует примеру Канады и Бельгии и вооружается новенькими FN FAL. Однако канадцы и англичане выпускали винтовки несколько отличавшиеся от оригинала. После этих событий популярность винтовки по всему миру возросла в разы. Австрия, Бразилия, Индия, Австралия, США, Мексика, большинство стран Южной Америки и Африки приобрели право на производство FN FAL.

Тактико-технические характеристики

FN FAL обладает довольно обычными характеристиками для своего класса, но на них все же стоит остановиться поподробнее. В этой винтовке используется ствол калибра 7,62 и патроны 7,62×51 мм НАТО. Обычный магазин вмещает в себя 20 патронов, а расширенный 30. FN FAL не может похвастаться небольшими габаритами. Общая длина оружия составляет 1090 мм, а длина ствола составляет почти половину общей длины — 533 мм. Масса оружия равняется 4,3 кг. Также винтовка показывает средние показатели скорострельности в районе от 650 до 700 выстрелов в минуту, зато может похвастаться высокой точностью и прицельной дальностью в 650 метров.

Фото: Соцсети

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