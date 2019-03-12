Странные случаи гибели самолетов во время воздушных сражений

История полна необычных случаев, произошедших на полях сражений. Но битвы в воздухе являются наиболее эффектными моментами любого военного конфликта. И сейчас мы расскажем о некоторых самых удивительных эпизодах сражений в воздухе.

Парашютист уничтожает самолет

Американцы частенько встречались лицом к лицу с японскими летчиками. Так случилось и 31 марта 1943 года. В этот день американское звено бомбардировщиков выполняло задание по уничтожению моста на территории Бирмы. В какой-то момент на бомбардировщики обрушились японские истребители. Один из американских самолетов был подбит, и летчики выпрыгнули из него с парашютами. Японцы не успокоились и стали поливать парашютистов из своих пулеметов.

Но один из летчиков по имени Оуэн Бэггетт, хоть и получил ранение, но не утратил силу духа. Даже на парашюте он решил вести бой до конца. Он вытащил свой пистолет и, когда японский истребитель пролетел под ним, открыл огонь по кабине пилота. Одна из пуль смертельно ранила летчика, и истребитель свалился в штопор.

Американский летчик смог выжить, хоть и попал в плен. В плену он провел все время до окончания войны, а после освобождения снова вернулся в военную авиацию и продолжил боевую карьеру, участвуя ещё и в войне в Корее.

Танк сбивает самолёт

Этот случай можно считать уникальным. 3 июля 1950 года, во время Корейской компании, звено из четырех истребителей-бомбардировщиков F-80C Shooting Star патрулировало северное направление. Неожиданно они обнаружили большую колонну техники. В составе колонны двигалось девяносто машин, в том числе четыре танка Т-34.

Летчики приняли решение атаковать. В сторону колонны обрушился град неуправляемых ракет и пуль крупнокалиберных авиационных пулеметов. Ответ корейцев был крайне неожиданным. Танки открыли по самолетам ответный огонь. Понимая, что от этого мало толку, американские летчики, не видя опасности, снижались очень низко, чтобы попадать в цели наверняка. Каким же было удивление летчиков, когда они увидели, что снаряды взрываются прямо перед ними. Один из таких взрывов произошел очень близко к самолету, тот вспыхнул и развалился в воздухе.

А все дело в том, что корейцы поняли, что к орудию, установленному на Т-34, подходят зенитные снаряды, взрывающиеся с задержкой. Корейцы добавляли их в танковый боекомплект, чтобы отпугивать американскую авиацию. И на то время это помогало. Но вот чтобы сбить таким образом самолет, не шло даже речи. И тем не менее такой случай был, чем и гордятся сегодня корейцы.

Фото: Pravda.ru

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