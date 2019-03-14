Ракета, которой управляют голуби, и почему она не прижилась

Как правило, общественность узнает о новых военных разработках только после того, как они поступают в войска. До этого идет серьезная работа. Многие проекты вынашиваются не только годами, но и десятилетиями. Чего греха таить, многое из того, что сегодня считается передовыми военными разработками, закладывалось еще во времена СССР.

Многие военные разработки способны удивить и даже шокировать. На что только не шли инженеры, стараясь создать оружие, которое их озолотит и сделает страну, купившую это изобретение, непобедимой. Ниже мы представим проекты, которые, несмотря на серьезную работу, так и не стали грозным оружием, принятым на вооружение.

Ракета, управляемая голубями

Сегодня мы все представляем ракеты, как высокотехнологичные аппараты, способные самостоятельно обнаруживать цели. Одни наводятся дистанционно, другие летят на тепловое излучение, третьи управляются лазером. Но никому в голову не придет представить, что ракетой могут управлять голуби. А ведь это правда. Во время Второй мировой войны, профессор психологии Гарвардского университета Скиннер придумал систему, которая могла управляться голубями. Суть была проста, специально обученных голубей в составе трёх особей помещали в носовую часть ракеты. Голубей до этого учили клевать предполагаемую цель, изображение которой передавали на специальный экран. Если цель смещалась в сторону, голуби клевали в экран и возвращали ракету на правильный курс.

Как бы это было не смешно, но подобная система наведения была создана и показывала фантастические результаты. Более того, сам Скиннер, который в основном работал с крысами, впоследствии говорил, что не будет больше изучать крыс, а переключится на голубей, которые, по его мнению, во много раз умнее.

Увы, но проекту не суждено было воплотится в жизнь. Военная комиссия отклонила проект. Скиннер потом заявлял, что причиной отказа было то, что генералы не могли принять тот факт, что глупые голуби могут управлять таким грозным оружием. Но, на самом деле, к тому времени, когда голубиная система наведения была готова, появилась технология радиолокации, она то и начала использоваться на первых ракетах.

Кто знает, как развивалось бы ракетостроение, если бы ракета, управляемая голубями, начала крушить врага. Ведь в процессе работ рассматривались варианты использования обезьян и даже собак. Во время Первой и Второй мировых войн всерьез рассматривалась концепция использования домашних животных как оружия.

Фото: Pravda. Ru

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