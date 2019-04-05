Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение

Как только появилось огнестрельное оружие, человек не оставлял попыток повысить скорострельность. Мы сегодня видим пулеметы и автоматы, которые кажутся нам не таким сложным техническим изобретением. Но в 18 веке подобное оружие считалось настоящей фантастикой. И тем не менее, британский юрист Джеймс Пакл смог изобрести и запатентовать революционную по тем временам конструкцию многозарядного огнестрельного оружия.

Новая конструкция отличалась огромной по тем временам скорострельность. Стрелок, использующий Ружьё Пакла, мог вести огонь в три раза быстрее, чем стрелок вооруженный обычным мушкетом или винтовкой с кремниевым запалом. При этом не страдала дальность стрельбы и ее точность.

Надо отметить, что помимо скорострельности — это оружие могло стрелять зарядами квадратной формы, что вело к более сильным повреждениям при попадании в человека. Ружьё Пакла намного опередило свое время. Если бы его взяли на вооружение, то изменилась бы сама концепция ведения боевых действий. Возможно еще тогда случилось бы то, что произошло после появления первых пулеметов.

Поскольку оно опережало время, то и конструкция его была очень сложна. Помимо того, что примитивные технологии того времени делали это оружие крайне ненадежным, большая цена и сложность изготовления не позволяла армии его покупать. Интересно то, что сама система ведения боя того времени не способствовала появлению в армии этого оружия. Ружьё Пакла было собрано из множества сложных компонентов, которые невозможно было выпускать в массовом количестве.

Хотя, имея большую скорострельность, чем любое известное оружие, Ружьё Пакла было очень требовательное в эксплуатации. Обслуживать его должны были несколько человек. Причем на месте требовалась сборка, а при переносе на другое место его следовало разобрать. Возможно, в окопной и позиционной войне это было бы уместно, но в те времена битвы происходили молниеносно, основной ударной силой была кавалерия. А медлительность подготовки и транспортировки этого оружия не отвечала стандартам тактики ведения боя.

Несмотря на восхищения военачальников того времени этим чудом военной и инженерной мысли, Ружьё Пакла так и не было куплено ни одной армией мира. После этого было ещё множество попыток создать скорострельное многозарядное оружие, но наладить массовое производство скорострельных систем не удавалось. И лишь спустя сто пятьдесят лет появилась знаменитая пушка Гатлинга, которая изменила тактику боя и стала промежуточным звеном между однозарядным оружием и автоматическим.

Фото: Соцсети

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