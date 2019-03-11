Несколько дней назад в СМИ появились данные о срыве планов провокации Украины в Керченском проливе и Азовском море. Судя по всему, остановили официальный Киев Германия и Франция. Стоит напомнить, что украинские военные корабли уже пытались пересечь российские территориальные воды и были задержаны российской береговой охраной.
Планы повторить данную провокацию озвучивались на уровне Авакова и Турчинова, о том, что российской стороне известно об этих намерениях, сообщал ряд высокопоставленных российских чиновников. К примеру, глава МИД РФ, Сергей Лавров.
При этом план правящих кругов Украины в отношении нового конфликта был поистине глобальным. Предполагалось вовлечь в противостояние страны ЕС, а если точнее, то страны НАТО. На этом же сценарии настаивали и США.
Однако, в какой-то момент канцлер Германии, и, по некоторым данным, президент Франции, категорически отказались от данной идеи. А точнее, отказались предоставить свои военные корабли для совместного похода в проливах. Появилась и формулировка отказа Меркель от данной инициативы, при этом, в весьма жёсткой форме.
В частности, утверждается, что госпожа канцлер заявила уже германским сторонникам «давления на Россию» следующее: «Вы рассуждаете, как дети! Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями, то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?».
Имеет ли эта фраза под собой действительные основания или нет - вопрос. Но что окончательно понятно, европейские страны не предоставят свои корабли для провокации в отношении России.
"Как правильно сказали коллеги в СМИ, на дне Черного моря много европейских кораблей и вряд ли такие державы как Германия и Франция хотят добавить еще несколько. В случае провокации с их участием, как мне кажется, Россия вначале бы заблокировала проход под Крымским мостом сухогрузом, и требовала официальной заявки и взятия лоцмана, а если бы не подчинились - устроила бы предупредительные облеты авиацией и обходы кораблями Черноморского флота",- делится с Pravda.ru отставной капитан 2 ранга Северного флота Николай А.
"Далее - вытеснение, проще говоря таран, как это было с кораблями США. В крайнем случае - огонь по силовым установкам, винтам. Ну, а если началось бы огневое противодействие... понятно, что был бы ответ на поражение. Это война, да, де юре. Но де факто - сами западные военные говорят о том, что Черное море стало российским и в Крыму организован "пузырь запрета доступа", непроницаемый (флот, авиация, ракеты, ПВО, и т.п). Там бы они и упокоились. И они это понимают",- заключил он.
В этом отказе Европы сплелось сразу несколько факторов. Экономических, политических, да и исторических тоже. С точки зрения экономики все вполне очевидно: «Северный поток-2» и теснейшее сотрудничество Европы с Россией по вопросам топлива.
Понятно, что США такое сотрудничество не устраивает, и Штаты сами давно хотели бы занять данный рынок. При этом, желательно, в монопольном порядке. И конфронтация с Россией ряда европейских государств создала бы кризис подобного рода.
Но это прекрасно понимают и в Европе. Равно как и то, что американские энергоносители, просто в силу транзита, будут значительно дороже. Плюс, дополнительно привяжут Европу к Штатам, и привяжут именно в порядке подчинения. С другой стороны, с Россией работать дешевле и политически безопаснее, несмотря на всю публичную риторику европейцев.
Сам по себе конфликт такого рода, с европейскими военными кораблями может оказаться не просто неким «локальным конфликтом» и поводом для очередного витка санкций в адрес нашей станы, а casus belli, поводом к очень большой войне. Потому, что это фактически будет означать начало открытого противостояния между странами НАТО и Российской Федерацией. И это уже настолько глобальная и нелицеприятная политика, что лучше её даже не начинать. Тем более по требованию Украины, государства, которое и так балансирует на грани государственности.
К тому же Россия относительно недавно, в ходе масштабных военных учений, в том числе и совместно с Белоруссией, продемонстрировала свою готовность к отражению любой агрессии.
Ну, и исторический фактор никто не отменял. Что Франция, что Германия помнят, чем закончилась для них военная агрессия в адрес нашей страны. К тому же, при нынешнем развитии военных технологий и оружия массового поражения, есть большая вероятность, что это будет вообще последняя агрессия Европы в чью бы то ни было сторону.
Что же касается Украины и непосредственно Петра Порошенко, а эта затея с военными провокациями принадлежит именно ему, то здесь всё более чем интересно.
Выборы на Украине уже совсем скоро. Громкие политические акции у Порошенко ушли в никуда. Так называемая «автокефалия» не внесла никакого единства в украинский народ, а, напротив, обострила раскол общества по религиозному принципу. Более того, все больше Поместных Православных Церквей официально не признают новообразованную «Православную Церковь Украины». Про социальное и экономическое положение обычных украинцев, про состояния инфраструктуры, да и в принципе уровень жизни и безопасности говорить в принципе нечего, настолько всё «ниже дна». И понятно, что оппоненты Порошенко винят во всем этом именно его.
Единственный выход для украинского президента - это новый ввод военного положения, позиционирование себя «защитником нации» от российской агрессии. Но такой ход возможен только в случае совместных с Европой действий. О чем, кстати, не далее, как в прошлом году, Петр Алексеевич заявлял публично и вполне официально.
Но не срослось. Потому, что Украина в том виде, в котором она пребывает сейчас попросту не интересна Европе. Из потенциального партнера, или хотя бы ресурсной базы, эта страна превратилась в фактор нестабильности, огромную «проблемную зону» для всех европейских стран.
Но в общем-то, все в этой истории виноваты сами. И Украина, и европейские государства. Что же касается России, то и наша военная доктрина, и наш внешнеполитический курс на равноправное и максимально открытое партнерство в том числе и с государствами Европы, да и с той же Украиной известны давно и неоднократно озвучивались российским президентом. Но, кажется, сейчас еще не время для адекватного и равноправного партнёрства. Впрочем, уж что-что, а ждать наша страна и наше государство умеют.
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