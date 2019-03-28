Почему Россия отказывается от второй военной базы в Киргизии

Почему Россия отказывается от второй военной базы в Киргизии, рассказывает "Правде.Ру" эксперт Андрей Грозин.

Россия и Киргизия в рамках визита в Бишкек Владимира Путина внесли изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы (ОРВБ) на территории республики. Россия увеличит на 60 га площадь арендуемых ею земель и пропорционально этому вырастет стоимость аренды базы — на $291,5 тысяч, до почти $4,8 млн в год, сообщает "Интерфакс". В настоящее время в состав ОРВБ входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Судя по всему Россия отказалась от предложения Сооронбая Жээнбекова об открытии второй базы на юге страны.

Ситуацию прокомментировал "Правде Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

— России не нужна вторая база в Киргизии?

— ОРВБ не является сугубо российской базой, формально — это база Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой Киргизия является. О второй базе на юге говорят уже много лет, но без воплощения в жизнь. После прихода к власти нового президента, его посол в Москве месяц назад внес эту тему опять в обсуждение.

Наши военные относятся достаточно сдержанно к этой теме, потому что возникает вопрос, нужен ли России там военный объект, а если нужен, то какой? Полноценная военная база, как в Таджикистане 201-я для сухопутных операций, или что-то еще? Второй вопрос, а сколько это будет стоить?

Юг Киргизии — это часть Ферганской долины, очень специфический регион, который является зоной потенциального очень большого и серьезного конфликта по многим причинам — перенаселенность, несогласованные границы, дефицит ресурсов, скученность населения, склонность значительной части населения к радикализму. На юге необходимо российское военное присутствие, но, наверное, в форме центра мониторинга ситуации, может быть, центра радиоразведки, центра для подготовки кадров тех же Киргизских вооруженных сил или спецподразделений, шире говоря, силовых структур, может быть, не только киргизских, может быть, стран-членов ОДКБ.

— Зачем Бишкек все время предлагает нам вторую базу? От других такие предложения трудно получить.

— Глядя на оценки экспертов с киргизской стороны, складывается ощущение, что все очень просто: мы вам базу — вы нам деньги или какие-то экономические преференции. Но Россия и так много помогает Киргизии. Это трудовая облегченная миграция, разнообразные гранты, в том числе безвозвратные выплаты в бюджет для стабилизации государственного бюджета, поставки по внутрироссийским ценам горюче-смазочных материалов, технические кредиты и так далее. Понятно, что в Бишкеке рассчитывают на большее. Вопрос в том, уместен ли здесь торг. Потому что та же база — это по большому счету серьезный большой вклад в безопасность самой Республики Киргизия, если она будет открыта.

Надо учитывать и мнения соседей. Ферганскую долину делят три государства: Киргизия, Узбекистан, и Таджикистан — это сплетение интересов всех государств региона, а впрямую трех государств. При покойном президенте Исламе Каримове Узбекистан очень болезненно вообще реагировал на любые разговоры по поводу возможности появления на своих восточных границах иностранных военных, неважно каких — американских, китайских или российских.

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