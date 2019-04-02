Кибератака на энергосистему Венесуэлы. Россия следующая?

Атака на электрическую систему Венесуэлы является первым применением на практике кибероружия в условиях гибридной войны. Россия это понимает?

Халатность или кибератака?

Венесуэла уже месяц страдает от тотальных отключений электричества. Президент Николас Мадуро объявил в воскресенье о начале плана нормирования электроэнергии, который продлится 30 дней. Решено приостановить школьные занятия и установить рабочий день до 14:00 в государственных и частных учреждениях. Мадуро повторил, что нестабильность электроснабжения в стране вызвана атаками на систему управления ГЭС Гури, совершаемую оппозицией и правительством Дональда Трампа, который хочет "захватить страну" и "ввергнуть ее в хаос и насилие ".

"Удар пришелся непосредственно на систему генерации и повлиял на мощность генерации (Гури)", — сказал президент. Он добавил, что кибератака усугубляется поджогами подстанций и электромагнитным воздействием на сети. Надо отметить, что ГЭС Гури (штат Боливар) вырабатывает 80% энергии страны и является второй по величине в Латинской Америке после Итайпу (Бразилия-Парагвай).

Западные СМИ распространяют другую версию отключений, что система электроснабжения ветхая, и страдает от недофинансирования из-за коррупции правительства. Хуан Гуайдо уверяет, что "согласно источникам, близким к государственной компании Corpoelec" (Мадуро вчера уволил ее главу), "воспламенения рвстительности около подстанций свидетельствуют об "отсутствии профилактического обслуживания" и обрезки травы. По его словам, система управления ГЭС — аналоговая, поэтому не может подвергаться кибератакам.

На самом деле на Гури стоит цифровая система управления SCADA, созданная немецкой компанией Siemens. Она контролирует работу генераторов ГЭС, вырабатывающих электроэнергию, через сеть автоматизированных компьютеров.

Недостатки системы SCADA

Недостатки этой системы известны. Так, инженер Диллон Бересфорд из NSS Labs раскрыл, как можно взломать SCADA, взяв вирус Stuxnet в качестве "взломщика". Он также продемонстрировал, "как писать вредоносные программы промышленного уровня без прямого доступа к целевому оборудованию". Еще один американец — Брайан Мейксель в видео на YouTube в 2013 году показал три различных сценария атак на эту систему, в которых задействованы все инструменты кибервойны.

Джефф Миддлтон, технологический директор компании TheVault, специализирующейся на защите данных и шифровании финансовых транзакций, сказал AFP, что относительно легко атаковать такой объект (ГЭС Гури) путем введения "вируса" — действия, которое может выполнить "государственный чиновник". "Чтобы атаковать сеть электростанции, вы должны атаковать систему, которая заставляет ее работать, например, пытаясь перегрузить ее, активируя одну из функций безопасности, предназначенных для предотвращения подобных проблем", — сказал Мидлтон. Он согласился с тем, что вирус Stuxnet мог натести вред около пятой части ядерной программы Ирана в 2010 году.

Иран, Венесуэла… далее Россия?

Как пишет сайт Misionverdad ученому из Ирана ЦРУ предложило 250 тысяч долларов для разрушения электросети Исламской Республики Иран. "Им нужен был кто-то с техническими навыками, и они сказали, что работа будет простой. Я должен был бы пойти в определенное место в районе Тегерана с ноутбуком или подобным устройством связи и ввести (заранее переданный) код", — показал иранец.

США являются главной ареной киберманипуляций в последние годы, возьмем скандал с Cambridge Analytica и манипуляциями с помощью Big Data, а также взлом, с большой долей вроятност, республиканцами, сайта конкурентов — демократов, утечки в Wikileaks.

Интересно, что спустя несколько дней после того, как 7 мата Венесуэла испытала превую кибератаку, Белый дом издал распоряжение, в котором призывал военное научное сообщество США укреплять оборонительные системы вокруг "критических технологий и инфраструктур" Соединенных Штатов. Они могут быть атакованы электромагнитными импульсами, которые могут "прервать, разложить и повредить их".

Все это говорит о том, что России надо задуматься, как бы не оказаться под ударом американцев в критическом случае, готовы ли мы к этому?

Как сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Денис Кириллов, нельзя исключать, что это была кибератака, и "это возможно вполне не только в Венесуэле, а везде". Это могли сделать американские спецслужбы, потому что такие технологии есть, и с их помощью ведутся кибератаки на такие крупные объекты", — продолжилл эксперт. Единственное контрсредство — это, по мнению эксперта, "военные технологии, которые живут отдельно, без внешних входов". "Они используют собственное программное обеспечение, а не Microsoft, или еще что-то общедоступное. Это дорого, но у нас, например - есть. Это программы, которые созданы в других системах с другими кодами. Но если какой-то человек войдет в эту систему изнутри, он все равно может все обрушить", -резюмировал Денис Кириллов.

Читайте по теме: Кибератаки цвета хаки: Запад преуспел в гибридной войне

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Кто победит в кибервойнах будущего?

Более 30 миллиардов долларов было похищено с зарубежных счетов Венесуэлы