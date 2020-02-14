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Автор Ирина Гусакова

Битва при Гастингсе: история сражения 1066 года

Силовые структуры

Победа норманнов в битве при Гастингсе в 1066 году была последним удачным вторжением в Англию и первым и единственным со времен Римского завоевания, свершившегося за тысячу лет до этого.

Последствия битвы привели к установлению нового феодального порядка. Эта битва также принесла корону и власть над страной лидеру норманнов Вильгельму.

До битвы при Гастингсе викинги правили Скандинавией, северной Европой и большей частью Британских островов.

Земли, которые викинги не контролировали напрямую, были уязвимы для их бесконечных рейдов.

Откуда пошли норманны

Победа викингов во Франции привела к смешанным бракам и возникновению народа, называвшего себя норманнами.

Другие викинги завоевали Британские острова и основали на них собственные королевства.

Претензии на трон и земли вновь столкнулись после смерти в 1066 году короля Эдуарда Исповедника, не оставившего после себя наследников.

Претенденты на трон

Трое претендовали на трон: Гарольд Годвинсон, англосаксонский король, Вильгельм, герцог Нормандии и дальний родственник Эдуарда, и король Гаральд Гардрад из Норвегии.

Вильгельм и Гаральд собрали армии для вторжения в Англию. Годвинсон решил, что Вильгельм представляет собой большую угрозу, и передвинул свою армию на юг.

Но погода вынудила Вильгельма задержаться, десять тысяч викингов короля Гаральда прибыли первыми и 20 сентября одержали победу над гарнизоном Йорка, существенно ослабив тем самым английские силы. Узнав о битве, Годвинсон повернул свою армию на север и за шесть дней достиг Йорка.

На Стэмфордском мосту он победил викингов, и они бежали. Прибыло в Англию триста кораблей, уплывало двадцать четыре.

Годвинсон нанес викингам самое тяжелое поражение за более чем два века, но праздновать было рано.

Через несколько дней он узнал, что норманны высадились и двигались вглубь страны.

Годвинсон поторопился на юг и к 1 октября был возле Лондона, где набрал себе солдат.

К 13 октября он уже занимал оборонительные позиции в Сассексе, в восьми милях на северо-запад от деревни Гастингс.

Времени на приготовления оказалось недостаточно - уже на следующий день прибыли войска Вильгельма. У Годвинсона было преимущество обороняющейся стороны. Армия в 7 тысяч человек почти равнялась по численности имевшейся у норманнов. Но только две тысячи из них были профессиональными солдатами.

Они носили конические шлемы и кольчуги, были вооружены длинными боевыми топорами и металлическими щитами. Остальные были плохо тренированным ополчением. Все они были уставшими после продолжительного марша и недавней битвы с викингами.

В армии Вильгельма было две тысячи кавалеристов и пять тысяч пехотинцев, снабженных мечами, луками и арбалетами. Несмотря на отсутствие численного преимущества и то, что противник успел занять позиции, Вильгельм атаковал.

Битва

Норманны обрушили на саксонцев дождь из стрел, но щиты уберегли последних. Несколько атак пехоты оказались безуспешными. Вильгельм сам повел кавалерию в атаку, но был вынужден повернуть из-за болотистой почвы и отпора саксонцев.

Перед норманнами замаячило поражение или ничья. Это снизило мораль, и еще ухудшилось положение, когда пошел слух, что Вильгельм был убит. Ему пришлось снять шлем и проехать перед строем.

Битва продолжалась без особого успеха, пока кавалерия Вильгельма не повернула и не побежала с поля боя. Неизвестно, было ли то настоящее бегство или маневр. Как бы то ни было, саксонцы бросились в преследование и попали под удар норманнской пехоты.

Стрела угодила в глаз Годвинсону, и он был убит. Саксонцы бежали. Вильгельм, получивший вскоре прозвище Завоеватель, преследовал их и осадил Дувр.

Почти не встретив сопротивления, 25 декабря 1066 года он вошел в Лондон и вскоре был коронован как король Вильгельм I.

Темы англия гастингс
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