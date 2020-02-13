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Автор Ирина Гусакова

Осада Вены 1529 года: история великого сражения

Силовые структуры

Неудачная осада Вены турками Османской империи, имевшая место в 1529 году, стала началом упадка их государства.

Это сражение остановило продвижение ислама в Центральную и Западную Европу и сделало доминирующим в регионе христианство.

Десятый султан Османской империи

В 1520 году Сулейман I стал десятым султаном Османской империи, которая раскинулась от Персии до Западной Африки и подчинила себе большую часть Балкан.

Сулейман обладал крупнейшей армией в мире, великолепно обученной и оснащенной.

Она включала в себя

  • кавалерию,
  • пехоту,
  • инженерные войска,
  • артиллерию.

Элитными частями этой армии были янычары, воины-рабы, которых еще детьми похищали у христиан и растили как мусульманских воинов.

Пребывая в столице империи, Константинополе, султан мечтал о том, чтобы империя его ширилась и возрастала.

У Сулеймана был также и сильный флот, который он некогда использовал для того, чтобы осадить остров-крепость Родос.

После победы над Родосом

В 1522 году, после победы над Родосом, он получил контроль над большей частью Средиземного моря. При этом он пообещал жизнь защитникам острова, если они сдадутся, и сдержал свое обещание, продемонстрировав свое уважение к мирным соглашениям.

В других битвах, когда города отказывались сдаться и войска султана захватывали их, то поселения уничтожались, всех мужчин убивали, а женщин и детей продавали в рабство.

К 1528 году Сулейман захватил Венгрию и посадил на трон в этой стране послушного ему наместника.

Договор с Францией

Теперь между Сулейманом и Западной Европой была только Австрия, поддерживаемая Испанией и Францией. Но между этими странами имелись противоречия, и Сулейман воспользовался ими, заключив секретное соглашение с королем Франции.

Папа Римский Климент VII, несмотря на то, что никаких соглашений с султаном не имел, действовал ему на руку, по собственным причинам лишив австрийцев религиозной и политической поддержки.

В результате весной 1529 года австрийцы оказались в одиночестве перед войсками Османской империи.

Поход на Вену

Десятого апреля Сулейман и его армия, насчитывавшая 120 тысяч воинов, покинула Константинополь и направилась к Вене.

По пути они захватывали другие города и грабили земли в поисках поживы и рабов. Все это время Вена готовилась к осаде под предводительством мудрого командира - маршала Австрии Вильгельма фон Роггендорфа.

Их задача казалась невыполнимой.

Городские стены были тонкими, построенными в Средневековье и неспособными выдержать современную для того века артиллерию. Весь гарнизон города составлял 20 тысяч солдат. В городе было 72 пушки, и единственным подкреплением, прибывшим на помощь к австрийцам, были 700 мушкетеров из Испании.

Но были у города и преимущества.

С севера подходы к городу перекрывал Дунай, с востока также имелся водный поток, и оставалось защищать только южное и западное направления. Австрийцы полностью использовали все время, остававшееся до прибытия турок. Они снесли все здания за городскими стенами на юг и запад от Вены, чтобы ничто не помешало артиллерийскому огню. Были выкопаны траншеи и установлены заграждения, припасы на случай долгой осады были доставлены в город, женщины и дети вывезены из него.

Лето 1529 года выдалось одним из самых дождливых в истории. Постоянные дожди затрудняли продвижение османской армии.

Она пришла к Вене, когда уже приближалась зима, и у защитников города было достаточно времени для того, чтобы подготовиться.

Осада

Сулейман предложил городу сдаться, но австрийцы отказались. Тогда турки начали обстрел города из 300 орудий и начали делать подкопы для того, чтобы взорвать стены.

Австрийцы совершали вылазки за стены, чтобы не допустить подрывов, и копали контртраншеи. Несколько раз туркам удавалось пробить небольшие бреши, но защитники города быстро восстанавливали повреждения.

К 12 октября холодные зимние ветры уже кружили возле города.

Сулейман приказал провести мощную атаку на город и отправил вперед своих янычар. Два подкопа под южными воротами на короткое время открыли проход для захватчиков, но защитники быстро устранили пролом и убили более 1200 нападающих.

Через два дня Сулейман скомандовал еще один штурм, но Вена выстояла. Земля вокруг стен города была усеяна трупами считавшихся непобедимыми янычар.

Турки отступили

У турецкой армии не было выхода, кроме как отступить. Но перед уходом турки вырезали тысячи пленников, захваченных ими по пути к Вене.

Поражение не ослабило Османскую империю, но остановило продвижение ислама по Европе.

Сулейман и его армия имели еще много побед после неудачного штурма Вены, но то не были битвы с европейцами. Выстояв, Вена показала, что турок и янычаров можно одолеть, вопреки слухам о непобедимости последних.

Вздохнув спокойно, Европа вернулась к привычным междоусобицам и противостоянию между католиками и протестантами.

Темы вена турки осада османская империя
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